La investigación por la muerte del oncólogo sanjuanino Héctor David Marinero sumó nuevos detalles este martes, luego de que la Fiscalía informara cómo fue el hallazgo del cuerpo y quiénes dieron aviso a los servicios de emergencia.

De acuerdo al parte difundido por la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, el médico de 56 años fue encontrado sin vida cerca de las 11.30 en su departamento del Consorcio San Gabriel, en Capital. Según indicaron, fueron un hermano y una sobrina quienes ingresaron a la vivienda y hallaron al profesional sin signos vitales. Tras encontrarse con la escena, los familiares llamaron al 911 y al servicio de emergencias médicas 107.

El informe oficial detalló que Marinero estaba desnudo y recostado sobre el suelo de una de las habitaciones del departamento. Al llegar al lugar, personal médico constató el fallecimiento y posteriormente comenzó el trabajo de peritaje encabezado por efectivos de Criminalística y funcionarios judiciales.

Durante el procedimiento realizaron inspecciones oculares, registros fotográficos, levantamiento de evidencias y extracción de imágenes de las cámaras de seguridad del consorcio.

La médica que examinó el cuerpo señaló que no observó signos de violencia, mientras que la data de muerte fue estimada entre las 18 y las 24 horas previas al hallazgo.

Además, desde la Fiscalía informaron que el médico padecía problemas cardíacos y que hacía aproximadamente un mes le habían colocado un stent coronario.

En paralelo, una vecina declaró haber visto a Marinero con vida durante la tarde del día anterior, cerca de las 15 horas, en el pasillo común del edificio.

La causa quedó caratulada como “muerte de etiología dudosa” y continúa bajo investigación mientras se aguardan los resultados de la autopsia.

En el caso intervienen el fiscal Adolfo Díaz, el ayudante fiscal César Recio y personal policial de la División Delitos Especiales.