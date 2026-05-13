La presentación de la Ley de Desarrollo de Proveedores Mineros impulsada por el Gobierno de San Juan reactivó un reclamo en Iglesia: que las empresas mineras den mayor prioridad a los habitantes del departamento en las contrataciones laborales y comerciales. En ese contexto, el diputado por Iglesia y presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, Gustavo Deguer, sostuvo que actualmente hay entre 300 y 400 iglesianos desempleados y marcó que esto ocurre en un departamento atravesado por proyectos multimillonarios como los de Vicuña Corp y Veladero.

El planteo del legislador apunta a establecer reglas claras para que los iglesianos tengan prioridad frente a trabajadores o proveedores de otros departamentos cuando existan las mismas condiciones. Según explicó en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV, no se trata de exigir contrataciones sin preparación o experiencia, sino de generar oportunidades concretas para quienes viven en la zona donde se desarrolla la actividad extractiva.

El reclamo aparece en medio de cuestionamientos de distintos sectores de Iglesia, donde consideran que todavía falta una integración más fuerte de la comunidad local en los beneficios que genera la minería. La discusión tomó más fuerza a partir del debate por la nueva ley de proveedores mineros, iniciativa que busca potenciar la participación sanjuanina en la cadena de valor del sector.

En ese marco, Deguer reconoció que la minería transformó la realidad económica del departamento, aunque remarcó que los beneficios todavía no alcanzan plenamente a todos los habitantes. “Los que tenemos un poco más de años sabemos o conocemos la Iglesia sin minería y conocemos los beneficios que brinda la minería. Ahora, ¿nos falta? Sí, nos falta. Nos falta y mucho en estos sentidos”, expresó.

El diputado también recordó que cuando comenzó la operación de Veladero, Iglesia no contaba con experiencia ni herramientas suficientes para insertarse de manera competitiva en la industria minera. A más de 20 años del inicio de esa etapa, consideró que la comunidad ya adquirió conocimientos y capacidades para exigir una mayor participación.

“Cuando empezó Veladero a nosotros nos encontró en una situación de desconocimiento total de lo que era la actividad minera a gran escala. Pero ya pasaron 20 años y nosotros ya tenemos noción de cómo es la cuestión. Ahora, ¿qué es lo que queremos? Que en este u otro proyecto no nos vuelva a pasar lo mismo”, afirmó.

El presidente de la Comisión de Minería insistió en que el Estado debe promover mecanismos que permitan fortalecer el empleo local y la participación de proveedores iglesianos. Bajo esa lógica, sostuvo que las empresas deberían priorizar a los habitantes del departamento cuando cumplan con los requisitos exigidos para cada puesto o servicio.

“Nosotros desde el Estado nunca exigimos a las empresas que suban a tal o cual que están por debajo de la exigencia que quieren, pero sí queremos que le den la oportunidad a los iglesianos ante las mismas condiciones y que eso sea una regla”, señaló.

Para Deguer, el desafío de esta nueva etapa minera no pasa solamente por atraer inversiones, sino por garantizar que el crecimiento económico tenga un impacto real y visible en las comunidades donde se encuentran los proyectos extractivos.

“Si queremos hacer algo por el departamento de Iglesia, donde están los proyectos mineros, donde vamos a desarrollar la actividad económica que va a beneficiar al departamento, a la provincia y al país, démosle una solución primero a lo primero, a los iglesianos. Yo no creo que esté hablando algo que esté fuera de contexto”, concluyó.

Textuales

Gustavo Deguer / Diputado por Iglesia