Pasadas las 19 hs. del martes 12 de mayo, la exmandataria —que cumple prisión domiciliaria en el marco de la causa Vialidad— se asomó al balcón de su departamento ubicado en la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. Desde allí saludó a las columnas de militantes, estudiantes y organizaciones políticas que pasaban por la esquina que se convirtió en un punto de referencia y concentración para el peronismo y sectores opositores al gobierno libertario y ultraderechista.

La movilización universitaria volvió a poner en evidencia el creciente malestar frente al recorte presupuestario que atraviesan las casas de estudio, con docentes que denuncian salarios pulverizados, estudiantes afectados por el aumento del costo de vida y universidades que advierten dificultades para sostener el funcionamiento básico. La protesta volvió a exponer el rechazo al ajuste de Milei sobre las universidades públicas.

Bajo la consigna “Que se cumpla la Ley”, las columnas reclamaron que el Ejecutivo ultraderechista deje de incumplir la Ley de Financiamiento Universitario y frene el ajuste sobre uno de los sistemas educativos más valorados del país mientras los casos de corrupción y enriquecimiento ilícito golpean a la gestión libertaria.

Un detalle no menor es que el domicilio donde CFK cumple la condena se encuentra a pocos metros de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, una de las unidades académicas con mayor tradición de militancia política y habitual protagonista de las movilizaciones en defensa de la universidad pública.

En una jornada marcada por la masividad y el rechazo a las políticas de ajuste, la presencia simbólica de Cristina volvió a convertirse en un punto de atención dentro de la protesta.

