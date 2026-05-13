La preocupación crece en San Juan tras la desaparición de Pedro Saúl Quiroga, un hombre de 62 años que es intensamente buscado desde este martes 12 de mayo. La denuncia activó el protocolo provincial “San Juan Te Busca”, mediante el cual la Policía y el Ministerio Público Fiscal difundieron la imagen y características físicas del hombre para intentar localizarlo.

De acuerdo a la información oficial, Quiroga tiene contextura grande, mide aproximadamente 1,60 metros, posee tez trigueña y ojos negros. Además, indicaron que tiene el cabello corto, lacio y negro.

Información de San Juan Te Busca.

Entre las señas particulares detalladas por las autoridades, señalaron que presenta manchas oscuras de quemaduras en el rostro y una desviación en el ojo izquierdo, características que podrían facilitar su identificación.

Al momento de desaparecer, el hombre vestía una camisa de grafa color marrón y utilizaba calzado talle 41.

Tras conocerse el caso, efectivos policiales comenzaron con las tareas de búsqueda y relevamiento de información para intentar reconstruir sus últimos movimientos. La difusión de su fotografía también se realizó a través de redes oficiales y cadenas de WhatsApp para ampliar el alcance de la búsqueda.

Desde el programa provincial solicitaron a la comunidad que cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Pedro Saúl Quiroga se comunique de manera inmediata y anónima al 911.

La investigación continúa bajo seguimiento de las autoridades provinciales mientras avanza el operativo de búsqueda.