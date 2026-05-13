La Escuela de Nivel Secundario Los Berros, de Sarmiento, sorprendió en una nueva edición de UPD Unidos por el desafío de Grupo Huarpe y se quedó con una contundente victoria por 5 a 1 frente a la EPET N°2 de Capital. El programa, reconocido de interés educativo, cultural y social por la Cámara de Diputados de San Juan, volvió a combinar conocimiento, tensión y momentos divertidos entre los estudiantes participantes.

El equipo azul, integrado por Diana Morales y Bruenella Frías junto a la profesora Graciela Cortez, representó al curso 5°1° de Los Berros, un grupo unido que, según contaron, suele tener diferencias solamente cuando llega el momento de elegir el clásico buzo de fin de curso. Del otro lado estuvo el equipo naranja de la EPET N°2, conformado por Yanela Morales y Saira Melanie, acompañadas por la profesora Yamila Días. Las alumnas de Capital llegaron con mucha energía e incluso se animaron a bailar uno de los trends virales de TikTok conocido como Benji.

El inicio del juego estuvo marcado por los nervios. En la primera ronda, Los Berros recibió una pregunta de matemática y respondió de forma incorrecta. EPET 2 tampoco logró sumar: la ruleta les asignó historia y fallaron la respuesta.

La tensión siguió durante la segunda ronda. Los Berros volvió a errar en ciencia y las representantes de Capital tampoco pudieron aprovechar la oportunidad cuando les tocó matemática.

Escuela EPET N°2, 5TO 1ra, alumnas: Yanela Morales y Saira Melanie. FOTO HUARPE.

El quiebre llegó en la tercera ronda. El equipo azul acertó una pregunta de historia y abrió el marcador. EPET 2 tuvo nuevamente historia, pero respondió mal. Así comenzó a inclinarse el duelo para las chicas de Sarmiento.

En la cuarta ronda ambos equipos rechazaron el comodín y apostaron por la ruleta. Los Berros acertó matemática y EPET 2 respondió correctamente deportes, manteniendo la distancia en el marcador.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.

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