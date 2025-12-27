Una ola de calor que afecta al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) provocó este sábado una presión extraordinaria sobre la red eléctrica, lo que derivó en cortes de luz que afectaron a más de 25.000 usuarios en distintos municipios y barrios de la región.

El fenómeno climático registrado durante las últimas horas llevó las temperaturas a niveles muy elevados, generando una demanda energética inusual por el uso masivo de equipos de aire acondicionado y ventilación. Este escenario de alta carga térmica y consumo superlativo tensionó la infraestructura eléctrica, impactando en la distribución del servicio.

Los cortes se extendieron en distintos puntos del AMBA, incluyendo zonas residenciales y algunos sectores comerciales, dejando sin suministro a miles de hogares y negocios, que reportaron la ausencia de energía desde las primeras horas de la tarde. Las quejas de los usuarios se multiplicaron en redes sociales ante la falta de electricidad, sobre todo en medio de jornadas de intenso calor.

Las empresas de distribución eléctrica trabajaron durante la tarde y la noche para normalizar el servicio, con cuadrillas operativas desplegadas en distintos sectores para restablecer el suministro. Las fuentes vinculadas al sector energé­tico señalaron que los picos de consumo, sumados a las condiciones climáticas, fueron factores determinantes que llevaron a la saturación de la red en determinados momentos.

Además de los cortes, se produjeron bajas de tensión en algunas zonas que afectaron el funcionamiento de electrodomésticos sensibles y servicios vinculados a la refrigeración y el almacenamiento de alimentos. La situación generó preocupación entre los vecinos y usuarios, que reclaman soluciones a mediano y largo plazo para evitar interrupciones recurrentes en jornadas de altas temperaturas.

Ante este tipo de eventos climáticos y su impacto en la demanda energética, especialistas en infraestructura y servicios públicos han advertido sobre la necesidad de ampliar la capacidad de generación y fortalecer la red de distribución, para hacer frente a los efectos del cambio climático y los picos de consumo en verano.