A 50 años del golpe cívico-militar que instauró el terrorismo de Estado y el plan sistemático de represión, tortura, secuestro y desaparición forzada de 1976, en todas las plazas principales del país habrá actos y manifestaciones con la consigna histórica de Memoria, Verdad y Justicia.

En el caso de la provincia, como todos los años, la agrupación HIJOS y organismos de Derechos Humanos, partidos políticos, movimientos sociales, centros de estudiantes, asociaciones de la sociedad civil, sindicatos y personas particulares realizarán un acto y marcha unificado con intervenciones públicas y artísticas, además de discursos con la lectura de un documento final que sentará posición que represente las consignas e ideales de los sectores participantes.

La jornada comenzará esta noche, a las 20:30 hs. con una vigilia en el predio conocido como La Marquesita, donde allí funcionaba un centro clandestino de detención y tortura. Se marchará caminando desde la plaza de Marquesado por Libertador hasta el lugar mencionado.

Este martes la concentración se hará a las 17 hs. en la Plaza 25 de Mayo. La marcha partirá desde Ignacio de la Roza hasta Avenida Alem, luego la columna se dirigirá hasta Avenida Del Libertador General San Martín y el recorrido continuará hasta llegar a Plaza España.

Desde la agrupación HIJOS, Victoria Benítez comentó a DIARIO HUARPE las características de esta movilización y los vínculos todavía vigentes entre aquel 24 de marzo de 1976 y el presente en la continuidad de la línea histórica argentina.

“Esta marcha será conmovedora, no solo porque se cumplen 50 años del golpe cívico-militar, también porque después de mucho tiempo, logramos tener un documento de unidad entre todas las organizaciones de Derechos Humanos, organizaciones sociales, partidos y gremios. A pesar que tenemos diferencias pequeñas, logramos un gran consenso de unidad frente a este gobierno negacionista que va en contra de la memoria, de la verdad y de la justicia; y que además, es un gobierno de la crueldad”, expresó la militante.

Mientras avanzan los años de democracia, las consignas de encontrar a los seres queridos, de encontrar la reparación y de exigir juicio y castigo a los genocidas, siguen intactas actualmente. “Hoy nuestras madres y abuelas se nos están yendo como varios expresos y expresas políticas. Es tiempo de ir pasando la posta. Es necesario que nos digan dónde están nuestros desaparecidos, nuestros nietos apropiados. Esta lucha la continuamos”, dijo Victoria.

Además, la miembro de HIJOS recordó que el reclamo por la resolución de los juicios de lesa humanidad a represores y cómplices civiles no se abandonen.

“Hace pocos días se revelaron las identidades de los doce cuerpos encontrados en La Perla, eso es señal que la búsqueda por la verdad no termina, que no es un curro como algunos dicen”, agregó.

Ante la consulta de por qué la marcha terminará en la Plaza España y no como era tradicionalmente en el Espacio de Memoria de la Ex Legislatura, Victoria respondió que: “pasé por allí el otro día y dan ganas de llorar la desidia y lo lamentable de las condiciones de abandono que hay. Parece un depósito todo. Eso da cuenta de lo que a este gobierno le importan los Derechos Humanos”.

“El gobierno tiene la responsabilidad de cuidar este espacio, queremos que se respete, se reabra y se mantenga en condiciones”, señaló Benítez.

Por lo que contó Victoria, esta marcha será histórica por la larga lista de adhesiones de diferentes sectores sociales. Algo que no ocurría hace años.

“Antes leíamos diferentes discursos con diversas miradas y reclamos, pero no vamos a cercenar la palabra a nadie. Estamos en un momento tan crítico que hemos entendido que la unidad nos hará más fuertes. Tenemos expectativas que será inmensa la convocatoria.



Por eso instamos a toda la ciudadanía que deje de alimentarse del relato del gobierno sobre la ‘historia completa’, porque hay que estar presentes en las audiencias delos juicios, que son importantes, no solo para reparar el tejido social, sino que también, haya un juicio justo que nuestros viejos jamás tuvieron. Y que son fundamentales para reafirmar la vida en democracia”, afirmó Benítez.

Por su parte, Gabriel Farías, también militante de HIJOS, dijo a DIARIO HUARPE que “estamos muy movilizados y muy entusiasmados como cada 24 de marzo. Porque la verdad para nosotros es realmente significativa esta fecha, una fecha de reivindicación, una fecha en la que no solo reivindicamos la memoria de nuestros padres y madres desaparecidos, sino la causa por la que fueron víctimas del terrorismo de Estado”.

Como es frecuente que pase en esta manifestación, también habrá reclamos y expresiones sobre la actualidad política. Entre los partidos políticos que participarán, habrá varias corrientes del peronismo, del progresismos y también de la izquierda sanjuanina. Entre ellos el Partido Obrero, no solo planteará su posición respecto al proyecto de la dictadura y el reclamo por los 30 mil desparecidos, también hará una fuerte crítica a las políticas de ajuste de los gobiernos provinciales y del gobierno nacional. Además, dejará sentada su postura frente a la guerra de Medio Oriente, el rechazo a la reforma laboral y la defensa de la Ley de Glaciares.