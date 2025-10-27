La Orquesta Escuela realizará su presentación de cierre del ciclo lectivo 2025 este martes 28 de octubre en el Auditorio Juan Victoria. La función dará comienzo a las 21:30 horas con entrada libre y gratuita para todo el público, marcando el broche final del proceso de formación musical de niños y adolescentes que integran el conjunto.

El repertorio seleccionado para la ocasión incluye obras fundamentales del género clásico, bajo la dirección general del profesor Pablo Grosman. El programa destaca la interpretación del concierto para violín en Fa menor "El Invierno" de Las Cuatro Estaciones de Vivaldi, a cargo de la violinista Catalina Benegas, integrante de la agrupación.

Catalina Benegas posee una trayectoria musical que se inició en 2015 en la Orquesta Infanto Juvenil de Mar del Plata. Su incorporación a la Escuela Orquesta de San Juan se produjo en 2017, y actualmente complementa su participación en el conjunto local con estudios en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Paralelamente, forma parte de la Filarmónica de Mar del Plata y ejerce como profesora en la Orquesta Escuela Vivaldi.

La velada continuará con la ejecución del Cuarteto de Cuerdas n°12 de Antonín Dvorak, bajo la dirección artística de Grosman. Esta pieza contará con las interpretaciones de Catalina Benegas, Gerónimo Luna, Ana Paula Vargas y Charly Woodhause, completando un programa que muestra el trabajo educativo y artístico desarrollado durante el año.