A través de un comunicado, el gobernador de San Juan Marcelo Orrego, y el resto de los mandatarios de Juntos por el Cambio apoyaron a su par de Chubut, Ignacio Torres, en medio del conflicto con el presidente Javier Milei por la quita de subsidios y la disminución de la coparticipación a las provincias. "No cumplir con la ley y con los acuerdos con Nación y provincias no afecta a los gobernadores sino a los 50 millones de Argentinos", plantea el mensaje.

El comunicado. Foto: Gentileza.

Torres cruzó a Milei por la quita de subsidios al transporte público y la demora en la coparticipación. En este sentido, el primer mandatario de Chubut amenazó con que, si la situación no se normaliza, "no saldrá ni un barril más de petróleo de la provincia".

"Si para el miércoles no nos quitan la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo de Chubut para la Argentina. Ahí los quiero ver si son tan guapos. Es ilegal lo que están haciendo, y vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Me hubiese encantado estar empujando juntos, pero me tengo que encontrar con un gobierno que nos quiere pisar la cabeza", dijo Torres en medio de un acto.