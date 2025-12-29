El gobernador Marcelo Orrego encabezó este viernes la entrega de más de 3.000 anteojos y audífonos destinados a sanjuaninos con patologías visuales y auditivas, en un acto desarrollado en el estadio Aldo Cantoni. La actividad fue organizada por la Dirección de Asistencia del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y se inscribe dentro de una estrategia sostenida de acompañamiento social en toda la provincia.

Durante la jornada se concretó la entrega de casi 3.000 pares de anteojos —para visión lejana, cercana y bifocales— que beneficiaron a 2.037 personas de distintos departamentos. Además, se otorgó una prótesis ocular a un varón adulto y más de 30 audífonos a 17 beneficiarios, reforzando el abordaje integral de la salud auditiva como parte de las políticas de inclusión que impulsa el Gobierno de San Juan.

Orrego destacó la importancia de este tipo de acciones, que impactan de manera directa en la calidad de vida de los vecinos, y subrayó el valor del trabajo territorial para detectar necesidades concretas y dar respuestas efectivas. “El acceso a la salud no puede depender de la condición económica de las personas, y ese es el compromiso que asumimos desde el Estado”, señalaron fuentes oficiales durante el acto.

Acompañaron al gobernador el vicegobernador Fabián Martín; el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero; el ministro de Producción, Gustavo Fernández; el secretario de Deportes, Pablo A. Tabachnik; la directora de Asistencia Directa, Eva Acosta; el diputado nacional Carlos Jaime, además de otros funcionarios provinciales y municipales.

Operativos territoriales y trabajo articulado

La mayoría de los dispositivos entregados fueron gestionados a través de operativos de asistencia desplegados en los departamentos Capital, Rawson y Santa Lucía, con el acompañamiento logístico de los municipios. En cada uno de estos operativos, los beneficiarios accedieron a controles oftalmológicos completos y, en los casos necesarios, se realizaron las mediciones de graduación para la confección de los lentes, permitiendo además la elección de los marcos.

Desde el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano remarcaron que esta entrega forma parte de una política sostenida a lo largo de todo el año. Durante 2025, a través de los operativos territoriales de la Dirección de Asistencia y programas como San Juan Cerca, ya se gestionaron miles de dispositivos vinculados a la salud visual y auditiva.

En números, la política muestra un fuerte impacto: ya se entregaron 14.062 pares de anteojos a más de 10.500 personas, 395 audífonos a 236 beneficiarios y se gestionaron implantes cocleares para más de 22 sanjuaninos. De este modo, el Gobierno provincial consolida una línea de trabajo orientada a garantizar derechos, promover la inclusión y fortalecer la presencia del Estado en el territorio.