El presidente Javier Milei defendió con énfasis el proceso de desregulación impulsado por su Gobierno y aseguró que las reformas ya muestran resultados concretos, especialmente tras la derogación de la Ley de Alquileres.

Durante su discurso, el mandatario destacó el rol del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, a quien le atribuyó una “enorme tarea” en la eliminación de trabas normativas. “Hemos realizado más de 14.500 desregulaciones en un sinfín de áreas”, afirmó, y sostuvo que detrás de cada regulación eliminada “había un privilegio, o mejor dicho, un curro, un tongo”.

Según explicó, la flexibilización normativa permitió mejorar distintos sectores de la economía. Mencionó, entre otros puntos, la apertura aerocomercial de pasajeros y la posibilidad de que productores argentinos accedan a maquinaria productiva de mejor calidad que la disponible localmente, favoreciendo la competitividad.

En materia inmobiliaria, Milei volvió a cargar contra la anterior legislación. Señaló que tras la derogación de la “nefasta Ley de Alquileres” se registró un fuerte cambio en el mercado. “Ha mejorado y potenciado el mercado de los alquileres. Se ha visto aumentar la oferta y reducir su precio un 30% en términos reales”, aseguró.

El Presidente incluso se detuvo a explicar el concepto: “Les explico, en términos reales es neto de la inflación”, sostuvo, al remarcar que la baja mencionada descuenta el impacto inflacionario y refleja una reducción efectiva en el poder adquisitivo de los valores locativos.

De esta manera, el jefe de Estado volvió a defender su estrategia de desregulación como uno de los pilares centrales de su programa económico y como herramienta para desarmar, según definió, estructuras de privilegio que afectaban el funcionamiento del mercado.