Este jueves 9 de abril, Obras Sanitarias (OS) llevará adelante un empalme sobre la red existente en Ruta Nacional N°20, con el objetivo de extender el servicio de agua potable hacia el Loteo La Elena.

La intervención forma parte de los trabajos de ampliación de la red y podría generar interrupciones o baja presión en el suministro en distintos sectores del departamento Santa Lucía.

Zonas y horarios afectados

Según informaron desde OS, el servicio podría verse afectado entre las 9:00 y las 16:00 horas aproximadamente en calle Hipólito Yrigoyen entre 12 de Octubre y Ruta 20, en Ruta 20 entre Yrigoyen y Solís, en la Unión Vecinal Santa Lucía Este y en zonas aledañas.

Las autoridades aclararon que se trata de una afectación temporal, sujeta al desarrollo de las tareas en la red.

Recomendaciones a los usuarios

Ante esta situación, desde Obras Sanitarias recordaron que los tanques domiciliarios están diseñados para abastecer a los hogares por más de 24 horas, siempre que se realice un uso responsable del agua.

En ese sentido, recomendaron a los vecinos extremar el cuidado del recurso durante la jornada para evitar inconvenientes mayores hasta la normalización total del servicio.