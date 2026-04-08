Departamentales
OS realizará empalme y podría afectar el agua en Santa Lucía
POR REDACCIÓN
Este jueves 9 de abril, Obras Sanitarias (OS) llevará adelante un empalme sobre la red existente en Ruta Nacional N°20, con el objetivo de extender el servicio de agua potable hacia el Loteo La Elena.
La intervención forma parte de los trabajos de ampliación de la red y podría generar interrupciones o baja presión en el suministro en distintos sectores del departamento Santa Lucía.
Zonas y horarios afectados
Según informaron desde OS, el servicio podría verse afectado entre las 9:00 y las 16:00 horas aproximadamente en calle Hipólito Yrigoyen entre 12 de Octubre y Ruta 20, en Ruta 20 entre Yrigoyen y Solís, en la Unión Vecinal Santa Lucía Este y en zonas aledañas.
Las autoridades aclararon que se trata de una afectación temporal, sujeta al desarrollo de las tareas en la red.
Recomendaciones a los usuarios
Ante esta situación, desde Obras Sanitarias recordaron que los tanques domiciliarios están diseñados para abastecer a los hogares por más de 24 horas, siempre que se realice un uso responsable del agua.
En ese sentido, recomendaron a los vecinos extremar el cuidado del recurso durante la jornada para evitar inconvenientes mayores hasta la normalización total del servicio.