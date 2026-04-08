Miércoles 08 de Abril
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Departamentales

OS realizará empalme y podría afectar el agua en Santa Lucía

Obras Sanitarias realizará un empalme para abastecer al Loteo La Elena. Habrá posible afectación del servicio en zonas de Santa Lucía.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas

Este jueves 9 de abril, Obras Sanitarias (OS) llevará adelante un empalme sobre la red existente en Ruta Nacional N°20, con el objetivo de extender el servicio de agua potable hacia el Loteo La Elena.

La intervención forma parte de los trabajos de ampliación de la red y podría generar interrupciones o baja presión en el suministro en distintos sectores del departamento Santa Lucía.

Zonas y horarios afectados

Según informaron desde OS, el servicio podría verse afectado entre las 9:00 y las 16:00 horas aproximadamente en calle Hipólito Yrigoyen entre 12 de Octubre y Ruta 20, en Ruta 20 entre Yrigoyen y Solís, en la Unión Vecinal Santa Lucía Este y en zonas aledañas.

Las autoridades aclararon que se trata de una afectación temporal, sujeta al desarrollo de las tareas en la red.

Recomendaciones a los usuarios

Ante esta situación, desde Obras Sanitarias recordaron que los tanques domiciliarios están diseñados para abastecer a los hogares por más de 24 horas, siempre que se realice un uso responsable del agua.

En ese sentido, recomendaron a los vecinos extremar el cuidado del recurso durante la jornada para evitar inconvenientes mayores hasta la normalización total del servicio.

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