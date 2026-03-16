Oscar 2026: Anne Hathaway y Anna Wintour reviven El diablo viste a la moda

La gala de los Premios Oscar 2026, que contó con bromas de Conan O'Brien a Timothee Chalamet y saludos especiales al público argentino, dejó un momento para la posteridad con la aparición conjunta de Anne Hathaway y Anna Wintour.

La icónica pareja se reunió en el escenario para presentar las categorías de Mejor Vestuario y Mejor Maquillaje y Peluquería, recreando la tensa relación entre asistente y editora de la película de 2006. Wintour, con su porte imperturbable y gafas oscuras, ignoró los comentarios de Hathaway sobre un vestido floral y la llamó “Emily” en lugar de Andy, replicando la frialdad característica de Miranda Priestly.

Durante el segmento, entregaron el galardón a Kate Hawley por el vestuario de Frankenstein, además de premiar a Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey por el maquillaje y peluquería de la misma cinta.

Este cruce ocurre en vísperas del estreno de The Devil Wears Prada 2 el próximo 1 de mayo, producción que traerá de vuelta a Meryl Streep, Stanley Tucci, Emily Blunt y Hathaway en sus papeles originales.

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En relación con este proyecto, Hathaway declaró que uno de los ejes es “lo que las mujeres hacen con el poder” y reflexionó: “aún hoy sorprenda que una mujer sea ambiciosa; simplemente quiero trabajar”.

Para la actriz, quien no esperaba una continuación, este regreso representa “un acontecimiento inesperado” en su carrera. Por su parte, Stanley Tucci citó la frase “Preparen sus armas” y calificó a la secuela como “algo maravilloso con gente realmente maravillosa”. Finalmente, Emily Blunt se sumó al entusiasmo general expresando su firme deseo de volver a interpretar a Emily Charlton.