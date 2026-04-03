Al menos tres alumnos ingresaron armados a la Escuela Técnico Profesional N.º 279 "Teniente Benjamín Matienzo", en la ciudad santafesina de Sunchales y hay hermetismo debido a que el caso sucedió después del crimen cometido por un adolescente dentro de un colegio en San Cristóbal.



El martes 31 de marzo, las autoridades de dicha institución educativa fueron alertadas por la presencia de tres alumnos que tenían guardado en sus mochilas armas blancas, entre ellas un cuchillo (tipo rambo), una hoja de cuchillo de unos 15 cm y un hacha chica de mano.

Ante el conocimiento del caso se realizó la denuncia correspondiente, pero desde el medio Sunchales Día x Día indicaron que no hay información respecto de si se tomó alguna medida contra los estudiantes.

Lo que sorprendió en este caso es la respuesta que se dio sobre la aparición de las armas blancas. Según indicaron, estaría ligada “a la defensa personal y a utilizarlas en caso de ser necesario, fuera del establecimiento educativo”.

Desde la Agencia Noticias Argentinas se comunicaron con los actuales directivos de la escuela, pero explicaron que no tienen autorización para dar información respecto a la causa.

Sunchales se encuentra a poco más de una hora de distancia en auto de San Cristóbal, ciudad de Santa Fe donde, a fines de marzo, un adolescente mató con una escopeta a Ian Cabrera e hirió a otros alumnos en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40.