Paige VanZant, la peleadora que rechazó volver a UFC para vender contenido en OnlyFans

Paige VanZant se unió a UFC en su adolescencia y tras nueve peleas y más de seis años con la promoción, llegó a la conclusión de que era el momento de avanzar. Durante el año 2020, en plena pandemia, fue reservada para el UFC 251, marcando el final de su contrato. Aunque cayó ante Amanda Ribas, su atractivo seguía siendo deseado por la compañía. En diálogo con MMA Fighting, dejó en claro que prefería sus ganancias de OnlyFans.

"Volver a firmar con UFC habría sido la opción segura, pero ya no estaba feliz. No es mala voluntad hacia UFC, pero simplemente sabía que necesitaba algo más. Necesitaba un cambio. Firmé con UFC cuando tenía 19 años. Tuve mi primera pelea cuando tenía 20 años. Necesito algo diferente. Necesito despertar mi pasión nuevamente. Mirando hacia atrás, ya había decidido que estaba listo para dejar UFC", partió diciendo VanZant.

Por otro lado, Paige reconoció: "Entonces, cuando me convertí en agente libre y vinieron con su oferta de volver a contratarme, ya había seguido adelante. Esa parte de mi vida está cerrada y estaba listo para el siguiente capítulo y no sabía cuál sería. Al hacer la transición a BKFC, estoy muy feliz de haberlo hecho todavía. Estoy muy feliz con la decisión. Cambiarme al BKFC no ha sido exitoso sólo por las victorias, me siento realizado".

Mejores pagos fuera de UFC

"Estuve 10 asaltos con gente realmente dura, algunas chicas realmente duras que practicaban boxeo con los nudillos desnudos. Cualquiera que entre en el boxeo a puño limpio necesita recibir un aplauso. Es un animal completamente diferente. Es violento y brutal, y se siente diferente. Ya lo tenía en mente: amo mi cuerpo, amo ser sexy, es una gran parte de quién soy, ¿debería hacer esto?", afirmó la expeleadora de UFC.

Para cerrar, Paige VanZant indicó: "No tengo patrocinadores, no es necesario. Estoy trabajando para construir mi propia empresa, promocionarme y no sólo desarrollar a otras personas. No me despierto y tengo que impulsar una agenda para alguien, vender algo para una empresa o ayudarlo a crecer. Simplemente estoy construyéndome a mí y a mí mismo, y compartiendo cosas que me apasionan y compartiendo cosas que son absolutamente ciertas. Nadie me paga por decir nada de lo que digo. Todo viene directamente de la fuente".