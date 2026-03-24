El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) restituirá la cobertura total de medicamentos para jubilados y pensionados, luego de un fallo judicial que ordenó devolver este beneficio a quienes lo habían perdido. La medida implica que miles de afiliados volverán a acceder a remedios gratuitos, en un contexto de fuerte impacto económico sobre los adultos mayores.

El principal cambio radica en la flexibilización de los requisitos de acceso. A partir de ahora, se modifica el criterio de ingresos: ya no se sumarán jubilación y pensión para determinar si una persona supera el límite permitido, lo que permitirá que más beneficiarios vuelvan a calificar para la cobertura total.

Sin embargo, el acceso al 100% de cobertura no será universal. El beneficio está destinado principalmente a afiliados en situación de vulnerabilidad económica, es decir, aquellos que perciben ingresos por debajo de aproximadamente un haber y medio mínimo, no cuentan con medicina prepaga y no poseen bienes que indiquen capacidad económica, como múltiples propiedades o vehículos recientes.

Además, se mantiene el esquema del subsidio social, que permite acceder a medicamentos gratuitos en casos específicos. Incluso quienes no cumplan todos los requisitos podrán solicitar la cobertura total si el costo de sus tratamientos representa al menos el 15% de sus ingresos, mediante un mecanismo de excepción evaluado por el organismo.

El trasfondo de la medida se vincula con los recortes aplicados en 2024, cuando se redujo la cobertura total de medicamentos y se endurecieron las condiciones de acceso, lo que dejó a muchos jubilados fuera del sistema. Ahora, con esta restitución, se busca revertir parcialmente esa situación y ampliar nuevamente el alcance del beneficio.

Mientras tanto, el sistema seguirá contemplando coberturas diferenciadas: algunos tratamientos específicos, como enfermedades crónicas o de alto costo, continúan con cobertura total garantizada, mientras que otros medicamentos mantienen descuentos parciales según cada caso.

La medida representa un alivio para miles de jubilados, aunque todavía persisten condiciones que limitan el acceso pleno, lo que mantiene abierto el debate sobre la cobertura de medicamentos en uno de los sectores más vulnerables.