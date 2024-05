Durante la jornada de este martes 28 de mayo está previsto que se lleve a cabo una reunión de negociación entre la Unión Tranviaria Automotor (UTA), Asociación del Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) y el Gobierno provincial por el aumento salarial a los trabajadores del transporte público de pasajeros. En este sentido, Ricardo Salvá, presidente de ATAP expresó lo que necesitan los empresarios para poder hacerle frente al incremento solicitado.

El reclamo del gremio es que las empresas locales firmen el mismo acuerdo salarial que alcanzó el Consejo Directivo Nacional con las cámaras del AMBA. El mismo consta de una nueva actualización de la paritaria y el básico de los choferes será en junio $1.000.000 y en julio $1.060.000. Si no se llega a un acuerdo, la UTA Seccional San Juan, anunció para la jornada de hoy a partir de las 21:30, una retención de servicios en el transporte público de la provincia.

Salvá explicó que “las empresas no están en condiciones de afrontar un aumento como este que lo pretenden ya para este mes. No hay modo de poder afrontarlo, representan en este primer mes 400 millones de pesos, eso es imposible y ya cuando sea con cargas estamos hablando de más de 600 millones de pesos y las empresas no cuentan con ese dinero para poder afrontar”.

Sobre cómo se sostiene este servicio, el presidente de ATAP manifestó: “Nosotros brindamos los servicios y este servicio es sostenido en un 60% por el usuario con el pago de los pasajes y el 40% restante son compensaciones provinciales para afrontar esa totalidad de costos. Ahora, si estos aumentos se llevan a cabo, el estado dispondrá de cuál va a ser el modo de ajustar el estudio de costo de las empresas para poder seguir prestando el servicio si es que se llega a dar estos aumentos salariales”.

En conclusión, con aumentar el precio del pasaje de colectivos no les alcanzaría a los empresarios para sostener esta cifra, por lo que se requeriría una mayor compensación por parte del Gobierno provincial.

¿Qué hará la provincia?

Desde el Gobierno de San Juan informaron que el objetivo es frenar la medida de fuerza. El encuentro aún no tiene horario, pero la intención es que se solucione la situación antes de que comiencen las primeras acciones. Según indicaron fuentes calificadas a DIARIO HUARPE, la ministra de Gobierno, Laura Palma, tomó contacto con los empresarios y con los gremios para cerrar la problemática.

Mientras tanto, el secretario de Trabajo, Franco Marchese, indicó que, en principio, en caso de que se desarrolle la retención de servicios, sería completamente ilegal. Es que las medidas de fuerza deben avisarse con un mínimo de 24 horas de anticipación y, por ende, los gremios tienen que presentar una nota a la secretaría. Técnicamente, ya no tienen tiempo para seguir con los pasos correspondientes para llevar adelante este tipo de acciones.