Este jueves 23 de mayo de 2024, los fiscales del Consejo de Fiscales y Asesorias (Confias), los representantes del Foro de Abogados y referentes de la Unión Judicial de San Juan lanzaron un comunicado en conjunto pidiendo a la Corte de Justicia que abra al diálogo ante la polémica por los plus a administrativos y la asignación de jueces. “Hacemos público el malestar generalizado por la situación actual del Poder Judicial de San Juan”, señalaron.

“Ante los hechos de público conocimiento que afectan a la comunidad del Poder Judicial en general y por las particularidades reclamadas en base a los ámbitos de aplicación de cada una de las instituciones firmantes, hacemos un llamado a la Corte de Justicia de la Provincia para retomar el camino del diálogo institucional, en pos de recuperar la paz social y encausar los reclamos en base a los principios democráticos que deben primar, sobre todo en tiempos de profunda crisis económica que atraviesa nuestro país y por ende nuestra Provincia”, agregaron.

El adicional a los administradores de las oficinas judiciales y la asignación de jueces a través del remplazo por acumulación de trabajo y la división de turno en matutino y vespertino despertaron el enojo entre los fiscales, abogados y judiciales. Hubo planteos ante la prensa, de manera formal ante la Corte y varios días de protesta por parte de los empleados, enojados por el plus para un sector específico del Poder Judicial. Ante esto, la Corte no emitió ninguna respuesta y no recibió a ninguno de los sectores críticos.

Quienes empezaron a enfrentar a la Corte primero fueron los empleados judiciales. La máxima autoridad judicial lanzó una acordada para darle un plus del 21 al 25% a los administradores de las oficinas judiciales. Esto produjo la crítica de la Unión Judicial San Juan, que rechazó el aumento porque no fue para todos los trabajadores. A este conflicto se sumó el fiscal general Eduardo Quattropani y, por lo tanto, los fiscales a través del Confias.

Luego vino la polémica por los jueces. La Corte otorgó facultades a la oficina judicial que provocaron enojo, pues esta determinó que en caso de que los jueces de garantías tenga mucho trabajo, pueden ser remplazados por otros. Para los abogados y fiscales, esto "pone en peligro el principio de juez natural e imparcial". Ambos, también criticaron la división en el Colegio de jueces de turno matutino y vespertino. Señalaron que esta decisión destruye principios constitucionales y hace retroceder al viejo sistema judicial, en el que se sabía de antemano qué jueces podían tocar en cada denuncia o causa.

“Requerimos de la Máxima autoridad del Poder Judicial soluciones a los distintos conflictos generados, en la inteligencia de que, las soluciones que se acuerden, permitirán mejorar el Servicio de Justicia para el Pueblo Sanjuanino, siempre que las mismas posean una mirada por sobre las sectoriales, poniendo como prioridad el respeto institucional de todos quienes hacemos el Poder Judicial de San Juan”, concluyeron.