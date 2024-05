El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso sobre la presencia de neblina en la región, para la primera hora de este viernes 24 de mayo. Las alerta por nevadas ya se levantaron.

Se espera que la temperatura mínima alcance los 4°C, mientras que la máxima no superará los 12°C durante la jornada. Además, el cielo estará mayormente nublado, lo que puede reducir aún más la visibilidad.El viento predominante será del sector Sur a lo largo del día, lo que puede intensificar la sensación de frío.

Pronóstico para el fin de semana

Mirando hacia el fin de semana, el SMN anticipa que las temperaturas seguirán siendo bajas. Para el sábado y el domingo, se prevé una temperatura mínima de 6º C, con condiciones similares de nubosidad y vientos del Sur y máximas que no superan los 11º C.