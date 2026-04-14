Paritaria docente: hubo oferta oficial, gremios hicieron una contraoferta y se analizará

La paritaria docente en San Juan sumó un nuevo capítulo este lunes 13, con una propuesta salarial por parte del Gobierno provincial y un planteo claro de los gremios: que los incrementos sean remunerativos y alcancen a todos los cargos. La negociación pasó a un cuarto intermedio y se retomará el próximo 15 de abril, cuando el Ejecutivo dará una respuesta formal.

El encuentro, correspondiente a la sesión N° 10 de la negociación colectiva 2026, se desarrolló en el Ministerio de Educación con la participación de autoridades provinciales y representantes de los sindicatos UDAP, UDA y AMET. Allí, el Gobierno expuso el complejo escenario fiscal, marcado por "la caída abismal" de la recaudación provincial, pero sobretodo de la coparticipación nacional y la necesidad de afrontar gastos que antes financiaba Nación.

En ese marco, presentó una propuesta que incluyó una suma fija no remunerativa y no bonificable, además de incrementos en los radios salariales y subas escalonadas del valor índice entre mayo y junio.

Sin embargo, desde el sector docente marcaron diferencias de fondo. En diálogo con DIARIO HUARPE, la secretaria general de UDAP, Patricia Quiroga, sintetizó el reclamo: "Vinimos con lo que nos pidió la docencia sanjuanina que es que sea dinero remunerativo y que llegue a todos. Lo que sí incluyó Gobierno es el aumento en los radios del 4 a 7".

La dirigente explicó que uno de los puntos centrales de la discusión gira en torno a la suma mensual otorgada por el Ejecutivo. Según detalló, se trata de un monto de $100.000 no remunerativo y no bonificable, que en el caso de docentes con jornada extendida se reduce a $50.000. Ese esquema fue cuestionado por los gremios, que pidieron que el monto sea completo para todos y que además tenga carácter remunerativo.

El planteo no es menor: que un ítem sea remunerativo implica que impacte en otros adicionales del salario, como antigüedad o zona, mientras que una suma no bonificable queda por fuera de esos cálculos. Por eso, los sindicatos insisten en modificar la estructura de la propuesta.

Otro de los ejes del encuentro fue el conflicto reciente por las medidas de fuerza. En ese sentido, Quiroga confirmó que los gremios solicitaron que no se descuente el día de paro. "Solicitamos que no se descuente el día por el paro y se comprometieron a analizarlo", indicó.

Más allá de las diferencias, la negociación no se rompió. Desde el Gobierno provincial tomaron nota de los planteos sindicales y se comprometieron a analizarlos en detalle para evaluar posibles ajustes en la propuesta. La definición llegará en la próxima reunión paritaria.

El cuarto intermedio fue fijado para el miércoles 15 de abril, fecha en la que el Ejecutivo buscará presentar una respuesta a los reclamos docentes. En ese nuevo encuentro se definirá si hay margen para avanzar hacia un acuerdo o si el conflicto continúa abierto.

Mientras tanto, el escenario sigue marcado por la tensión entre la necesidad oficial de administrar recursos en un contexto fiscal ajustado y la demanda docente de recomponer el salario con mejoras que tengan impacto real en el bolsillo. La próxima instancia será clave para destrabar una negociación que, por ahora, sigue en pleno desarrollo.

La propuesta completa:

Abril

Otorgar un bono de $120.000, no remunerativo, no bonificable, por única vez, por CUIL, proporcional en horas cátedra, pagadero a la fecha quince de abril de dos mil veintiséis.

Incrementar la bonificación remunerativa denominada radio:

Incrementar Radio 4 de 90% a 95% Incrementar Radio 5 de 110% a 115% Incrementar Radio 6 de 130% a 135% Incrementar Radio 7 de 150% a 155%

* Pagar Conectividad junto con el sueldo, a partir del mes de abril

Mayo

Incrementar para el mes de mayo de 2026 el valor índice en 2%, con base del valor índice del mes de marzo 2026.

Incrementar en 4 puntos el código A01 en el nomenclador docente para el mes de mayo de 2026.

Junio