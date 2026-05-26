La directora de la Escuela Industrial, Lic. Fernanda Rostagno, se refirió al impacto que generan las medidas de fuerza docentes en el establecimiento y explicó cómo trabajan para sostener el dictado de clases y evitar mayores complicaciones para los estudiantes. La autoridad escolar indicó que el acatamiento al paro “es alto”, aunque aclaró que la situación cambia semana a semana según cada docente y espacio curricular.

“Desde febrero atravesamos esta situación y hemos tratado de perjudicar lo menos posible el proceso de aprendizaje de los estudiantes”, expresó a DIARIO HUARPE Rostagno al explicar cómo se reorganiza la actividad escolar durante las jornadas de protesta. Según detalló, la escuela consulta previamente qué docentes asistirán para informar a las familias cómo será cada jornada.

“Enviamos un documento interno para saber quiénes van a venir a trabajar y así avisarles a los padres el día anterior si sus hijos tienen clases, cuántas horas tendrán y en qué horario ingresan o salen”, sostuvo. Además, remarcó que esa dinámica “ha servido mucho en términos de organización y seguridad”.

La directora también señaló que la situación no es igual en todos los cursos. “Hay profesores que adhieren una semana al paro y otra no, porque también intentan reorganizar contenidos y avanzar con sus propuestas pedagógicas”, afirmó.

Fernanda Rostagno, directora escuela Industrial.

Recuperación de contenidos

En relación con la recuperación de clases y evaluaciones, Rostagno explicó que la institución implementó desde este año un sistema de cuatro trimestres y que a comienzos de julio habrá una instancia específica de recuperación. “La primera semana de julio será el período de recuperación cuatrimestral”, indicó.

Al mismo tiempo, reconoció que existen diferencias entre cursos y especialidades técnicas. “Hay divisiones que tuvieron menos clases que otras, no solamente por el paro, sino también por renuncias, licencias, enfermedades y docentes que dejaron la escuela para trabajar en otros establecimientos”, explicó.

Diálogo con las familias

Rostagno confirmó además que mantiene contacto permanente con padres y representantes escolares, especialmente luego de algunos reclamos realizados en la institución. “Entendemos la preocupación de las familias y también la situación que atraviesan los docentes”, manifestó.

En ese sentido, destacó el funcionamiento del Consejo Escolar Asesor, integrado por padres, estudiantes, egresados y docentes. “Tratamos de trabajar en conjunto y de perjudicar lo menos posible a los estudiantes”, concluyó.