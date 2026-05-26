Scaloni se decidió y confirmó a los juveniles que llevará a la Selección

Lionel Scaloni ya puso el foco en el próximo Mundial y comenzó a delinear quiénes serán los futbolistas para la cita máxima. En ese contexto, este 26 de mayo se conoció que varios jóvenes talentos fueron citados para integrar el plantel de la Selección Argentina en sus próximos compromisos amistosos.

La noticia generó una gran sorpresa en el ámbito local al confirmarse que Santiago Beltrán y Joaquín Freitas, figuras que vienen de ser titulares en la final del Torneo Apertura con la camiseta de River, forman parte de la lista. A ellos se les suma la joya de Boca, Tomás Aranda, quien también recibió el llamado para sumarse a la delegación nacional.

El radar del entrenador no se limitó a los equipos más grandes, ya que también incluyó en la nómina a Simón Escobar de Vélez y a Ignacio Ovando de Rosario Central. Todos ellos tendrán la oportunidad de compartir entrenamientos y vestuario con los jugadores consolidados en la previa del certamen mundialista.

Este anuncio se produce cuando faltan solo 16 días para el inicio de la gira por Estados Unidos. El calendario marca que el equipo nacional jugará contra Honduras el seis de junio y luego se medirá ante Islandia el nueve de junio. Estos duelos servirán para que el cuerpo técnico evalúe el presente de estas promesas que sueñan con vestir la camiseta albiceleste en el torneo más importante.