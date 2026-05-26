La emoción de 105 familias marcó la jornada de este martes en el departamento de Ullum, con la entrega oficial del barrio Sierra de la Invernada. El acto, liderado por el gobernador Marcelo Orrego, representa un avance significativo en el cronograma habitacional de la provincia, transformando expedientes administrativos en hogares concretos.

"Estos no son ladrillos, es poder diseñar un hogar de una familia sanjuanina", destacó el mandatario en rueda de prensa, subrayando que la vivienda es el espacio que otorga dignidad a las personas y activa la economía doméstica.

La emoción de una familia que cumple el sueño de la casa propia. (Foto Sergio Leiva / DIARIO HUARPE)

Durante su discurso, Orrego enfatizó su firme postura respecto a la inversión estatal: "Este gobierno no va a dar paso para atrás, va a dar paso hacia adelante. Creo humildemente en la obra pública porque además conserva la fuente de trabajo y genera nueva fuente de trabajo".

(Foto Sergio Leiva / DIARIO HUARPE)

El gobernador comparó el ritmo de gestión actual señalando que, mientras el año pasado se entregaron 1.500 viviendas, la meta para este 2026 supera las 1.700 soluciones habitacionales, demostrando la constancia de su política de Estado.

Innovación técnica y adaptación al entorno

Una de las particularidades más destacadas del barrio es su diseño adaptado a las condiciones climáticas y la infraestructura de Ullum. Elina Peralta, directora del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), detalló que las unidades cuentan con un sistema conductivo de polietileno expandido revestido con chapa cimilteja para absorber menos las temperaturas externas. Sin embargo, el cambio más radical es la ausencia de gas natural, lo que obligó a una planificación diferencial.

"En este caso, como no hay red de gas en la zona, todo se ha hecho bajo sistema eléctrico", explicó Peralta respecto a las instalaciones de cocina y termotanque.

Las casas están equipadas eléctricamentes para abastecer de servicios. (FotoSergio Leiva / DIARIO HUARPE)

Además, para solucionar problemas históricos de presión de agua en el sector, se debió esperar a que la empresa Obras Sanitarias culminara una obra de infraestructura indispensable que permitió dotar al barrio de un servicio estable, incluyendo tanques de reserva en cada unidad de 62 metros cuadrados.

El impacto en la comunidad local

Para el intendente de Ullum, David Domínguez, esta entrega representa la cristalización de un anhelo que se había dilatado en el tiempo. Domínguez aclaró que, hoy por hoy, "gas natural no hay en ningún sector del departamento de Ullum", por lo que la llegada del recurso es una obra anhelada que depende de programas de mayor escala. No obstante, destacó el trabajo conjunto con la provincia para garantizar los servicios básicos inmediatos.

"Estamos trabajando en conjunto con el gobierno de la provincia para que lo antes posible todos los vecinos de este lindo barrio tengan los servicios indispensables", señaló el jefe comunal. Además mencionó que ya se están realizando las inscripciones para la bajada de servicio eléctrico individual y se planifica la forestación y alumbrado de los espacios verdes.

Proyecciones del IPV para el segundo semestre

Con estas 105 unidades, San Juan alcanza aproximadamente las 300 viviendas entregadas en lo que va del año, con una proyección ambiciosa de completar otras 900 para el cierre del 2026. Elina Peralta ratificó que el sistema de adjudicación por sorteo se mantiene por ley, desestimando antiguas promesas políticas de erradicación en la zona: "El expediente estaba desarrollado para ser por sorteo y nosotros trabajamos para eso".

Finalmente, desde el ejecutivo provincial destacaron que la solidez fiscal de San Juan está abriendo puertas con organismos multilaterales como el BID y la CAF. Según el gobernador, esta relación de respeto con la Nación y la solvencia financiera permitirán acceder a fondos de garantía para no detener el desarrollo de infraestructura estratégica, incluyendo proyectos viales como la Ruta 40.