El Ogro Fabbiani dirigirá a un equipo que jugará la Champions League

Cristian Fabbiani fue presentado como el nuevo director técnico del Vardar Skopje y así tendrá su primera experiencia laboral fuera de la Argentina. El exentrenador de Newell's asumirá el mando en el actual campeón de Macedonia del Norte, un equipo que además jugará la etapa clasificatoria de la Champions League comenzando desde la primera ronda previa.

La noticia fue confirmada por el propio club mediante sus plataformas digitales, donde remarcaron que el argentino “Llega con una visión clara: un fútbol moderno, ofensivo y disciplinado”. La institución buscaba un perfil que mantuviera el éxito del equipo, que viene de ganar el título número 12 de su historia y de cerrar el torneo con nueve puntos de ventaja sobre su perseguidor más cercano.

El Ogro se encontraba en el país europeo desde los primeros días de abril, tras la salida de Goce Sedloski, quien dejó el cargo para irse a la selección nacional. Durante este tiempo comenzó a conocer la estructura del club que finalizó la temporada con una racha de nueve partidos sin perder, producto de ocho victorias y un empate, y un total de 26 triunfos, cinco empates y apenas dos derrotas.

Este será el quinto ciclo de Fabbiani tras dirigir a Fénix, Deportivo Riestra, Deportivo Merlo y el club rosarino. En su paso por Newell's entre febrero y octubre del año pasado, el técnico estuvo al frente en 27 partidos, cosechando ocho victorias, 10 empates y nueve derrotas. Muy emocionado por esta oportunidad, el entrenador compartió un mensaje asegurando que “Hoy estoy viviendo una experiencia única. A los 42 años estoy en Europa, en el club con más trofeos de Macedonia. Y me pasa lo mejor que le puede pasar a un entrenador: competir en la Champions League”.