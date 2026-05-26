El gobernador de Marcelo Orrego confirmó que la provincia mantiene conversaciones avanzadas con organismos multilaterales para acceder a financiamiento destinado a obras de infraestructura, entre ellas la recientemente frenada obra de Ruta 40 Sur. El mandatario aseguró que la estabilidad fiscal de San Juan abre la posibilidad de obtener créditos y garantías para ejecutar proyectos considerados prioritarios.

“Como San Juan está bien en términos de la situación fiscal, tenemos la posibilidad de acceder a fondos de garantía para que el Ministerio de Economía nos dé el visto bueno crediticio y avanzar con organismos multilaterales”, señaló en rueda de prensa al explicar el escenario financiero que atraviesa la provincia. Además, remarcó que el equilibrio en las cuentas públicas permitió abrir nuevas instancias de diálogo con entidades internacionales interesadas en financiar proyectos de infraestructura.

“Estamos trabajando con organizaciones internacionales y ya van a conocer avances muy importantes para los tiempos que vienen, sobre todo en estas cosas tan importantes”, expresó el gobernador al referirse a las negociaciones que mantiene la provincia.

Además, adelantó que existen conversaciones concretas con el Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos multilaterales. “Ya tenemos conversaciones avanzadas con el BID y también vamos a tener novedades con otros organismos”, sostuvo.

El mandatario explicó que uno de los principales objetivos es avanzar sobre la Ruta 40 Sur, una obra dividida en tres tramos que actualmente presenta sectores considerados críticos. “Tenemos que solucionar ese tema y no tenemos tiempo para esperar. El desarrollo que tenemos por delante es claro y tenemos que avanzar”, afirmó.

Relación con Nación y acceso a fondos

En otro tramo de sus declaraciones, Orrego destacó la importancia del vínculo institucional con el Gobierno nacional para acceder a financiamiento externo. “Al estar bien en una situación fiscal y tener una relación de respeto con Nación, se abre un abanico de oportunidades que tenemos que aprovechar”, indicó.

También explicó que los créditos internacionales funcionan bajo esquemas de garantías y evaluaciones previas. “Los organismos multilaterales consultan la calificación que tiene la provincia y hacer bien las cosas nos da la oportunidad de acceder”, manifestó.

Proyectos y planificación

Orrego sostuvo que el objetivo será avanzar de manera gradual pero sostenida en las obras estratégicas. “Lo que vamos a hacer ahora es ir poco a poco, porque hay un camino que recorrer”, afirmó.

Finalmente, aseguró que la prioridad será mantener el orden administrativo y dejar preparados los proyectos necesarios para futuras líneas de financiamiento. “Primero hay que hacer bien las tareas en la provincia para ser sólidos fiscalmente y después tener listos los proyectos autorizados para poder avanzar”, concluyó.