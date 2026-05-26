El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso un proyecto de ley denominado “Súper RIGI”, una ampliación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones que apunta a otorgar mayores beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros para empresas que realicen proyectos de gran escala en Argentina.

La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Economía encabezado por Luis Caputo y forma parte de la estrategia oficial para captar inversiones extranjeras y acelerar el desarrollo de sectores considerados clave, como minería, energía, infraestructura, tecnología y agroindustria.

Entre los principales beneficios previstos para las compañías que ingresen al régimen aparecen amplias exenciones impositivas, estabilidad fiscal por varias décadas, reducción de aranceles para importaciones vinculadas a proyectos productivos y mayores facilidades para acceder y girar divisas al exterior. El esquema también contempla ventajas en materia de derechos de exportación y acceso al mercado cambiario.

El proyecto establece además requisitos mínimos de inversión significativamente más altos que los contemplados en el RIGI original. Según trascendió, las empresas deberán comprometer desembolsos multimillonarios y cumplir determinados plazos de ejecución para acceder a los beneficios especiales.

Desde el oficialismo sostienen que la medida busca mejorar la competitividad de Argentina frente a otros países de la región que ofrecen incentivos similares para atraer capitales internacionales. En ese sentido, remarcan que el nuevo régimen pretende brindar previsibilidad jurídica y estabilidad económica a largo plazo para grandes inversores.

Sin embargo, la propuesta ya genera cuestionamientos desde sectores opositores y algunos especialistas, que advierten sobre el posible impacto fiscal de las exenciones y la pérdida de herramientas regulatorias del Estado. También existen críticas vinculadas al tratamiento diferencial que podrían recibir grandes corporaciones frente a empresas locales más pequeñas.

El texto comenzará ahora su tratamiento parlamentario en medio de negociaciones políticas clave para el oficialismo, que necesitará respaldo legislativo para aprobar una de las apuestas económicas más importantes de la gestión Milei en materia de inversiones y desarrollo productivo.