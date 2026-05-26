El presidente Javier Milei aseguró este lunes que existe una alta probabilidad de que el papa León XIV visite Argentina durante el mes de noviembre, en lo que sería el primer viaje oficial del nuevo pontífice al país desde su elección al frente de la Iglesia Católica.

“Salvo alguna desgracia, es altamente probable que venga a la Argentina en noviembre”, sostuvo el mandatario durante una entrevista radial, donde además destacó el buen vínculo que mantiene con el Vaticano y reveló que ya hubo conversaciones preliminares sobre una posible gira papal por América Latina.

Según explicó Milei, la visita aún no fue oficializada porque depende de la agenda internacional del pontífice y de cuestiones organizativas vinculadas a seguridad y logística. Sin embargo, remarcó que el viaje “está muy avanzado” y que existe voluntad tanto del Gobierno argentino como de la Santa Sede para concretarlo antes de fin de año.

El Presidente también se refirió a su encuentro reciente con León XIV en el Vaticano y aseguró haber mantenido una conversación “muy cálida y profunda” con el sucesor de Francisco. Milei destacó especialmente la mirada del pontífice sobre la situación social de América Latina y señaló que comparten preocupaciones vinculadas a la pobreza y la exclusión.

La eventual llegada de León XIV a Argentina tendría un fuerte impacto político, religioso y social, especialmente porque sería la primera visita papal al país desde hace varios años. Además, el viaje generaría enorme expectativa dentro de la Iglesia argentina y entre millones de fieles católicos.

En paralelo, Milei aprovechó la entrevista para defender la relación institucional que mantiene con la Iglesia Católica pese a las diferencias públicas que tuvo en el pasado con sectores eclesiásticos. Incluso remarcó que actualmente existe “un diálogo muy bueno” con referentes religiosos y negó cualquier tipo de enfrentamiento con el Vaticano.

Aunque todavía no hay confirmación oficial sobre las fechas ni el itinerario, trascendió que una eventual visita podría incluir actividades en Buenos Aires y otros puntos del país, además de encuentros con autoridades nacionales, referentes sociales y representantes de distintos credos.