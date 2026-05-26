Flor Vigna reveló que tiene un quiste en la cabeza y compartió una reflexión

Se conoció una noticia que impactó en el mundo del espectáculo. Flor Vigna decidió hablar sobre su salud y el proceso interno que está viviendo tras revelar que le detectaron un quiste en la cabeza. A través de un video, la cantante se mostró visiblemente movilizada y compartió detalles de su situación actual.

Ella explicó que recibió un diagnóstico médico recientemente. Sus palabras exactas fueron: “Hace poquito me detectaron un quiste en la cabeza, tranquilos ya me estoy tratando y me prometí a mí misma no solamente que me voy a curar, sino que esto me va a tirar para arriba, me va a hacer enfrentar muchas cosas que yo tenía que ver, que no estaba viendo y en todas estas reflexiones escribí esto y quería compartírselos”. Con la voz quebrada, la cantante se sinceró sobre su proceso interno.

Este momento personal la llevó a analizar sus comportamientos y la forma en que se vincula con su entorno, mencionando el llamado síndrome de la niña buena. Al respecto, reflexionó: “Quiero tirar varias partes de mí a la mierda. La versión obediente, la que siempre entendía todo, la que se adapta para no incomodar, la que prefería caer bien antes que sentirse libre. Porque siento que uno sin darse cuenta se va domesticando para encajar. Y en ese intento del ‘síndrome de la niña buena’, me voy achicando, me voy limitando”.

La artista también hizo hincapié en la importancia de priorizarse frente a la opinión ajena. Aseguró que “Tocar fondo emocionalmente me hizo entender algo: no quiero gustarle a todos, no quiero gustarle a los otros, quiero gustarme más a mí. Y el que se tenga que ir, que se vaya, ya mismo, echado”. Además, fue muy clara sobre las relaciones que decidió dejar atrás porque sentía que no recibía nada a cambio. Según sus declaraciones, “Hay lugares donde ya no quiero estar. Hay vínculos a los que quise mucho, pero siempre fui yo la que di, la que sostenía todo, pero la que nunca recibía nada”.

Finalmente, Vigna concluyó su mensaje con una mirada renovada sobre su identidad y el deseo de soltar lo que no le sirve. Sus palabras finales en la publicación fueron: “Capaz todavía ni sé del todo quién soy, pero sí sé quién no quiero seguir siendo. Quiero integrar todo lo bueno que aprendí hasta acá, pero lo que no me sirve, soltarlo bien lejos. Ya no más ‘niñita tierna’. A partir de ahora me quiero más a mí que al resto”.