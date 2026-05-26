El modus operandi de Milett Figueroa para "agarrar tipos casados con poder"

La pelea entre Mimi Alvarado y Milett Figueroa sumó un episodio de mucha tensión este 26 de mayo de 2026. Durante su paso por el ciclo La Mañana con Moria que se emite por eltrece, la pareja de El Tirri decidió ignorar el pedido de silencio de Marcelo Tinelli.

La mediática contó que "Marcelo no quiere que yo hable del tema Milett, quiere que deje todo así porque él dice: 'Mientras menos uno ilumine, mejor'. Pero lamentablemente yo soy Mimi Alvarado".

Mimi dejó en claro que este enfrentamiento es un tema personal que no involucra al conductor. Al respecto, manifestó que "Aunque Marcelo no quiera que la nombre, esto no tiene que ver con él, sino que es entre ella y yo".

Durante la entrevista, no ahorró descalificaciones hacia la modelo peruana. En un momento de enojo expresó "A mí no me gusta que nadie, ni una groncha así como Milett, una groncha Marimar que volvió a su choza con pulgoso, que en este caso sería la mamá, hable de mí" y agregó que "A mí no me gusta que nadie, ni una groncha así como Milett, hable de mí".

La situación se volvió más pesada cuando Alvarado mencionó un supuesto comportamiento recurrente de Milett. Mirando a cámara, le advirtió "Yo te voy a decir algo Milett, y óyeme bien: todo lo que dije acá te lo dije en El Cantando y te dije cosas peores. Lo único que agregué fue tu prontuario terrorífico que tú tienes en Perú".

Finalmente, lanzó las frases más fuertes sobre su conducta asegurando que "Tienes un modus operandi de agarrar tipos casados" y que "Tienes un modus operandi de agarrar tipos casados, con poder, para sacarles todo junto a tu mamá y tu familia, y después extorsionarlos". Para cerrar el clima de impacto en el estudio, sentenció que "Tú vas a terminar en un calabozo, no yo".