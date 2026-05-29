Paso a paso para cocinar harira la tradicional sopa de Marruecos

En la cultura de Marruecos, la harira es mucho más que un simple plato caliente. Se trata de una receta que condensa historias familiares y rituales que se pasan de generación en generación. Es especialmente valorada durante el Ramadán, el momento en que se rompe el ayuno al caer el sol, gracias a su gran aporte nutricional que mezcla proteínas, legumbres, verduras y carbohidratos.

Se explica que "hay platos que resumen una cultura entera" y esta preparación, que es prácticamente un guiso, es uno de ellos. Si bien algunas versiones suman arroz o carne de cordero, e incluso existen variantes vegetarianas, la base de legumbres es inalterable.

Para prepararla en casa para cuatro personas, se necesitan 150 gramos de carne vacuna cortada en cubitos pequeños y una cebolla picada. El primer paso consiste en dorar ambos ingredientes en una olla grande con un poco de aceite de oliva. Una vez que tomen color, se debe sumar una rama de apio, 80 gramos de lentejas y 600 gramos de tomates pelados y troceados. Todo este contenido se cubre con agua para dar inicio a la cocción.

El toque distintivo surge de las especias de Medio Oriente. Hay que incorporar a la olla 400 gramos de garbanzos ya cocidos, una cucharadita de concentrado de tomate, sal, pimienta, cúrcuma y jengibre en polvo. Esta mezcla debe cocinarse a fuego medio durante aproximadamente 60 minutos para que los aromas se integren de forma perfecta.

Según la autora, esta preparación es "aromática y con un sabor profundo" que conquista cualquier paladar. Ella también sostiene que esta comida es de las que "mejoran con el reposo" porque al día siguiente los ingredientes se sienten más intensos.

Cerca del final, el perejil y el cilantro picados se suman para conservar su frescura. Un secreto fundamental para lograr esa "consistencia sedosa y envolvente" es disolver 50 gramos de harina en agua fría y volcarla en la preparación.

Finalmente, se agregan 40 gramos de fideos finos y se dejan cocinar unos minutos más hasta que estén tiernos. Al servir, la recomendación es sumar unas gotas de limón para resaltar la experiencia gastronómica.