La precandidata a presidenta de la Nación, Patria Bullrich, presentó a su compañero de fórmula, Luis Petri. De esta manera, la referente del PRO y exministra aseguró que “Este equipo y este cambio no serán tibios”.

“Gracias Petri por haber aceptado este desafío. Es un desafío muy importante, de cambiar la Argentina. Todos los que nos están escuchando saben que esta fórmula y el equipo que nos acompaña a lo largo y ancho del país es un equipo que se la va a jugar por la gente. Se va a jugar por un cambio que no va a ser uno más, que no va a quedar a mitad de camino, que no va a ser tibio. Va a ser un cambio contundente, consistente, con carácter y decisión. Argentina no da más”, enfatizó la titular del PRO en uso de licencia durante los primeros pasajes de la conferencia de prensa.

Vale recordar que Petri era uno de los postulantes que estaba en la mira de Bullrich para acompañarla en la fórmula: en el camino quedaron Maximiliano Abad y Luis Naidenoff. Durante su discurso, en este sentido, la exministra de la Nación confirmó que Abad será quien encabezará la nómina de su espacio en lo que respecta a postulantes por una banca en el Senado. “Nosotros hemos tomado una decisión de integración. Estamos integrando una fórmula con Luis Petri que es radical. También quiero darles una novedad muy importante y es que Maxi Abad, presidente de la Unión Cívica Radical de la PBA y presidente del bloque de JXC en Diputados, es quien va a ser el senador por la Provincia de Buenos Aires”.

“Para este momento de la Argentina se necesitan liderazgos de convicción —enfatizó Bullrich—. Porque los problemas que hay que resolver son de la profundidad y el coraje que hay que tener. Por eso esta fórmula y el equipo va a poner y prometerle al pueblo argentino poner todo de nosotros para ese cambio que los argentinos anhelan”.