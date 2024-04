En el marco del paro docente, en adhesión a la medida de fuerza convocada por Ctera a nivel nacional, la secretaria gremial de UDAP, Patricia Quiroga, brindó una conferencia de prensa en la que detalló qué habían analizado y tenido en cuenta para suspender las clases en la jornada de este jueves 4 de abril. Ante esto, la gremialista argumentó que en el turno mañana, el paro alcanzó el 80% de acatamiento.

"Hay fondos nacionales que no se están recibiendo y de los que se está haciendo cargo la provincia, pero no sabemos hasta cuándo pasará esto. Un ejemplo de ello es Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), como también los fondos para los programas educativos nacionales y los que corresponden a la copa de leche" dijo Quiroga. Asimismo argumentó que si esta medida de fuerza no es en contra de la provincia, sino que es un llamado de atención para el gobierno nacional que lidera Javier Milei para que se restituyan estos fondos. "Nosotros estamos ayudando a la provincia, que no tiene por qué hacerse cargo de esto", explicó.

Por otro lado detalló que como no hay una convocatoria a paritaria a nivel nacional, no existe un piso de referencia para establecer los sueldos. "Esto no es una medida que tomé yo sola, hemos consultado con las bases y la mayoría estuvo de acuerdo con la adhesión al paro, y es por ello que se decidió llevar adelante el paro", concluyó Quiroga.