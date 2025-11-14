Lali Espósito y Pedro Rosemblat están viviendo un gran momento como pareja, consolidándose como una de las duplas predilectas del mundo del espectáculo. En una reciente entrevista en Ferne con Grego, el comunicador abrió su intimidad y compartió cómo es convivir con una estrella pop de la magnitud de Lali.

Rosemblat confesó que conocer a Lali le "cambió mucho la vida". Explicó que ella tiene una manera de vivir y de "conectar con la alegría y con el placer que para mí es fundamental". El conductor admitió que él es "mucho más neurótico, más enroscado" y se preocupa "por cualquier pelotudez". En contraste, Lali es una persona que "disfruta la vida permanentemente".

Expertos en vínculos suelen indicar que las parejas opuestas se complementan mejor, y Pedro y Lali parecen ser un claro ejemplo de esto. El comunicador dio detalles de su rutina doméstica: "Vivimos juntos y todos los fines de semana invitamos gente y hacemos asado". Rosemblat reconoció su lado obsesivo al confesar que se preocupa si "se cae ceniza en la alfombra o si alguien rompe un vaso...". La reacción de Lali es más relajada: “Estamos con amigos en casa, ¿qué te importa? Mañana limpiamos”, contó él entre risas.

El conductor de Gelatina afirmó que gracias a ella, conectó con una felicidad que es lo que se persigue en la vida, destacando: "Al lado suyo soy muy feliz, y eso es lo que más me gusta de estar con ella".

Pedro Rosemblat también destacó lo que más admira de la artista. Explicó que la "observa mucho y aprende" al verla trabajar, "cómo arma sus shows, cómo construye un disco", y cómo se relaciona con su equipo, con la gente, con su familia y con la de él. Concluyó que ella es "bárbara, muy potente, y donde llega no pasa desapercibida".

Finalmente, Rosemblat abordó el impacto mediático que significó empezar a salir con una figura tan reconocida. "El que tenía que aterrizar a esto era yo", explicó. Mientras que Lali está en su cancha y lo maneja con soltura, a Rosemblat al principio le daba pudor el título de “el novio de Lali”. Sin embargo, concluyó que ahora ya lo tiene incorporado y le encanta.