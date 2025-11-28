El escenario político sanjuanino volvió a sacudirse luego de que el diputado nacional y referente de La Libertad Avanza en la provincia, José Peluc, dejara abierta la posibilidad de confluir en un mismo frente electoral con el oficialismo de Marcelo Orrego de cara al 2027. Aunque el legislador mileista aclaró que hoy ese diálogo “no está”, reconoció que una alianza podría “darse naturalmente” si ambos espacios logran coincidir en puntos estratégicos.

En el Café de la Política, Peluc sorprendió al no cerrar la puerta a un armado conjunto. El diputado explicó que cualquier acuerdo dependerá de que ambos espacios empiecen a comprender qué pretende cada uno. “Si empezamos a entender lo que nuestro espacio quiere y lo que el de ellos quiere, en una de esas se da naturalmente”, planteó, aludiendo por primera vez a un eventual entendimiento con el orreguismo.

Sin embargo, fue tajante al despejar las especulaciones sobre una fórmula compartida. Ante la consulta directa, respondió que se trata de definiciones que no dependen de él sino de la estructura partidaria de LLA. “Es una decisión del partido. Yo no tomo las decisiones”, remarcó, recordando que incluso cuando se resolvió competir en soledad en el 2025, él no tuvo un rol decisor, sino que la postura fue definida en conjunto por la mesa partidaria.

Peluc también bajó el tono de las versiones que lo ponían en un binomio con el gobernador. Dijo que no considera viable un “Orrego–Peluc” ni un “Peluc–Orrego”, y sostuvo que lo más lógico sería que nuevas figuras tomen protagonismo en un eventual acuerdo. “Creo que hay gente joven que puede ir reemplazándolo tanto a él como a mí”, afirmó, deslizando que su lugar no necesariamente sería en la primera línea de una fórmula.

De todos modos, la posibilidad de un frente común no quedó descartada. El referente mileista insistió en que, si bien son espacios diferentes, una sinergia electoral podría construirse en función de coincidencias programáticas. El punto clave, según dejó entrever, pasa por definir una agenda provincial que contemple reformas estructurales, reducción del gasto político y líneas de gobierno alineadas con el proyecto nacional de Javier Milei.

En el oficialismo provincial, la sola mención de un armado conjunto con LLA abre un nuevo capítulo político. El orreguismo viene de sostener una relación institucional con la Nación y, aunque no han avanzado públicamente en un diálogo electoral, la señal de Peluc deja en el aire una posibilidad que hace meses parecía impensada.

La configuración del mapa político rumbo a 2027 aún está en pleno movimiento. Lo único claro es que Peluc no se planta en una posición cerrada. El escenario está abierto y, como él mismo sugirió, las alianzas podrían surgir “naturalmente” si los proyectos comienzan a alinearse.

Textuales

José Peluc / Diputado nacional de LLA de San Juan