En el marco del debate por la modificación de la Ley de Glaciares, el diputado sanjuanino José Peluc (La Libertad Avanza) defendió con firmeza el proyecto que busca redefinir los conceptos de áreas protegidas y dar mayor autonomía a las jurisdicciones provinciales en la elaboración del Inventario Nacional de Glaciares.

Durante su intervención en la Cámara de Diputados, Peluc destacó que el manejo del recurso hídrico en San Juan es un ejemplo de eficiencia que permite la coexistencia de múltiples sectores económicos. “En San Juan, el agua es oro y la minería convive con la producción, con el turismo y con todas las demás actividades sin ningún problema”, afirmó el legislador.

Una política de Estado frente a la sequía

Ante las críticas de sectores ambientalistas y bloques opositores que sostienen que la reforma desprotegerá fuentes de agua vitales, Peluc apeló a la identidad y la historia de su provincia. El diputado subrayó que, pese a la severa crisis hídrica que afecta a la región, la gestión de San Juan ha garantizado el abastecimiento gracias a criterios técnicos y científicos.

“Los sanjuaninos cuidamos mucho el agua, y eso es una política de estado que nunca se ha dejado de lado”, enfatizó, desestimando que la nueva normativa ponga en riesgo los glaciares.

Críticas al centralismo

Uno de los puntos más álgidos de su discurso fue la crítica a quienes cuestionan la reforma desde el desconocimiento del territorio. Peluc señaló una desconexión entre la dirigencia nacional y las provincias cordilleranas: “La experiencia de la falta de agua la tenemos y porque la experiencia que no la tienen ustedes que siempre han opinado desde acá (Buenos Aires) con respecto al agua y a los glaciares.Los cuidamos y para eso en la provincia de San Juan es una política de estado que no se ha dejado nunca de lado y que se invierte a medida que se puede en la infraestructura del riego", indicó.

Para cerrar, el legislador libertario insistió en que el proyecto no busca desproteger el medio ambiente, sino aplicar un sentido común productivo. “Tratan de desdibujar el concepto diciendo que no vamos a cuidar el glaciar. La verdad es que eso es no haber leído el proyecto”, concluyó.