Pena de muerte y esclavitud, datos desconocidos de Mauritania, rival de Argentina

Mauritania, el próximo adversario de la Selección Argentina en La Bombonera, es un país donde el Sahara ocupa el noventa por ciento del territorio y las condiciones de vida son extremas.

En este rincón africano persisten realidades que chocan con los derechos humanos, como la vigencia legal de la pena de muerte para casos de blasfemia, adulterio u homosexualidad, aunque no se aplica desde 1987. Además, pese a prohibirse en 1981, la esclavitud moderna sigue afectando a unas 90.000 personas en un entramado de castas.

En lo deportivo, el equipo conocido como los Leones de Chinguetti ha mostrado un crecimiento silencioso llegando a los octavos de la última Copa Africana de Naciones. Actualmente, ocupan el puesto 113 del ranking FIFA bajo la conducción del español Aritz López Garai.

El técnico analizó que “el jugador mauritano es físicamente muy fuerte, muy potente, pero muchas veces le falta pulir lo táctico, ese orden necesario que los entrenadores europeos podemos aportar”.

La conformación del plantel es particular, ya que la mayoría de sus figuras actúan en el exterior. Al respecto, el entrenador López Garai reveló que “el 60% de nuestros jugadores juegan en Europa. Tenemos un número bastante grande, aproximadamente un 30%, que están en países africanos fuera de Mauritania: Marruecos, Libia y Egipto. En este caso, solo hay tres de la liga local”.

Entre ellos destaca Aboubakar Kamara, apodado “AK-47” por sus iniciales y su número de camiseta, quien es una pieza clave en el ataque tras haber pasado por el fútbol inglés y francés.