El sueño de miles de fanáticos argentinos finalmente se hace realidad. La banda surcoreana BTS confirmó oficialmente su desembarco en el país con el "BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’". El grupo más influyente del K-pop incluyó a Buenos Aires en su etapa latinoamericana, marcando un hito histórico para la industria del entretenimiento en la región.

Las citas para este debut inolvidable serán el viernes 23 y sábado 24 de octubre en el Estadio Único de La Plata. Bajo la producción de DF Entertainment, el septeto integrado por RM, Jin, SUGA, J-hope, Jimin, V y Jungkook ofrecerá una experiencia tecnológica sin precedentes en el país.

Una gira ambiciosa y global

El tour "ARIRANG" se perfila como la gira de K-pop más grande de todos los tiempos. Con más de 80 shows programados en 34 regiones, la puesta en escena contará con un escenario inmersivo de 360 grados, diseñado para que el público se sienta en el centro de la acción desde cualquier punto del estadio.

El impacto global de la banda es innegable: antes de llegar al Cono Sur, BTS ya agotó 41 fechas en estadios de Norteamérica y Europa, vendiendo casi 2,4 millones de entradas. La etapa latinoamericana comenzará en Bogotá y pasará por Lima y Santiago antes de aterrizar en tierras bonaerenses.

Guía para comprar las entradas

El proceso de venta se realizará a través de la plataforma AllAccess y estará dividido en dos instancias clave que los fans sanjuaninos deben tener en cuenta:

*Preventa exclusiva ARMY MEMBERSHIP: Comienza el martes 7 de abril a las 10:00. Para acceder, los usuarios deben estar registrados previamente en Weverse antes del 2 de abril.

*Venta general: Se habilitará el viernes 10 de abril a las 10:00 para todo el público.

Es importante recordar que para la preventa se solicitará el número de membresía de 9 dígitos (iniciado con "BA"). Tras su paso por Argentina, la banda cerrará su gira regional en São Paulo, Brasil, antes de continuar su recorrido por Asia y Australia hacia finales de 2026.