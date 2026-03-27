Cómo lograr una piel impecable usando avena yogur y miel en casa

Las rutinas de cuidado facial inspiradas en Corea del Sur han popularizado el uso de exfoliantes naturales con ingredientes comestibles para lograr una piel impecable. Esta práctica se basa en el principio de eliminar las células muertas para mejorar la absorción de otros productos y propone una mezcla de avena, yogur y miel que se prepara en minutos.

Mientras en el mundo del espectáculo Moria Casán sorprendió al revelar su método personal asegurando que “Me puse esperma de salmón”, esta alternativa casera busca mejorar la textura cutánea y la luminosidad de forma accesible.

Para la preparación se requieren cuatro cucharadas de avena procesada fina, dos de miel y entre dos y cuatro de yogur natural, logrando una pasta homogénea sin necesidad de cocción.

El funcionamiento es integral: la avena remueve impurezas, el yogur aporta una base cremosa que suaviza y la miel suma propiedades humectantes y antibacterianas.

La aplicación consiste en distribuir la mezcla con movimientos circulares suaves para luego enjuagar con agua tibia. La frecuencia recomendada varía según la sensibilidad cutánea, sugiriéndose desde una vez por semana para pieles sensibles hasta tres veces para las más resistentes.