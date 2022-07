Peñarol cayó en un pozo del que no puede salir y volvió a perder en el cierre de la 22° fecha del Torneo Federal A. Fue 2-0, de local en el Ramón Pablo Rojas, ante el puntero Olimpo, que jugó prácticamente todo el segundo tiempo con un hombre menos. Situación que no sólo no pudo aprovecharla el equipo dirigido por Cristina Bove, sino que fue en el complemento donde recibió los dos goles.

En un partido discreto, con el Bohemio sin tener efectividad, vio otra vez como se le escaparon puntos clave en su intención de meterse entre los ocho que se clasificarán al reducido por el ascenso a la Primera Nacional. Mientras que Olimpo aguardó su momento, superó la perdida por expulsión de Luis Vila y fue efectivo en el desenlace del partido.

La poca generación de juego y escasa presencia en el área marcaron la segunda derrota consecutiva y las cuarta en los últimos seis partidos del equipo chimbero, que se desconcentró en los minutos finales y se quedó sin nada.

Cristian Amarilla, a los 32’, y el ex San Martín Facundo Affranchino, sobre los 46’, marcaron los tantos del sólido puntero que mantuvo los nueve puntos de diferencia que lo separan del otro equipo de Bahía Blanca, Villa Mitre, que marcha segundo en las posiciones. Mientras que Peñarol se quedó con 23 unidades, a tres de meterse en puestos de clasificación y a cuatro de caer en zona de descenso.

Desamparados

Sportivo Desamparados jugó el sábado en Bolívar e igualó 1-1 ante el Club Cuidad de Bolívar. Nahuel Yeri anotó de penal para el local y Santiago Ceballos lo empató para el Víbora, que sigue en último y en zona de descenso

Próxima fecha

Por la fecha 23º, Desamparados será local del escolta Villa Mitre. Mientras que Peñarol será visitante en Chivilcoy de Independiente.