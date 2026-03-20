El hecho ocurrió durante un operativo de prevención en Rawson. Una pareja fue detenida luego de ser señalada por un arrebato y tras una persecución que terminó en el barrio Las Garzas.

Según fuentes policiales, el móvil Urbano N°5, a cargo del cabo Nahuel Ferreyra y el agente Daniel Muñoz, realizaba recorridas por calle Comandante Cabot antes de Urquiza cuando advirtieron una motocicleta roja con dos ocupantes. En ese momento, una camioneta Toyota Hilux negra alertó a los efectivos que los sospechosos acababan de cometer un arrebato a una mujer y se daban a la fuga.

Personal del Comando Urbano logró aprehender a la pareja ladrona y recuperar los teléfonos sustraídos.

De inmediato, los uniformados iniciaron una persecución y solicitaron apoyo a través de la red policial. Minutos después lograron interceptar a los sospechosos en el interior del barrio Las Garzas, jurisdicción de Subcomisaría Villa Hipódromo.

Tras la aprehensión, se realizó un palpado de urgencia y entre las prendas de los detenidos encontraron un celular Motorola E7i color naranja, cuya procedencia no pudieron justificar. Luego se hizo presente la damnificada, Martina Celeste Recabarren, de 22 años, quien reconoció el teléfono como de su propiedad y señaló a los aprehendidos como autores del robo.

La moto en la que huía la pareja ladrona es una Honda 125cc.

Los detenidos fueron identificados como Gastón Marcelo Benítez, de 24 años, y Rocío Alejandra Rojas, de 23, ambos domiciliados en el barrio La Estación, en Rawson, los dos con antecedntes penales, pero Benitez exhibe una extensa planilla prontuarial.

La pareja de ladrones fue identificada como Gastón Marcelo Benítez, de 24 años, y Rocío Alejandra Rojas (23) ambos del barrio La Estación..

En el procedimiento también se secuestró la motocicleta en la que se movilizaban, una Honda GLH 150 cc, y otro celular Samsung de color negro con funda celeste.

Intervino el ayudante fiscal de Flagrancia, Dr. Mendoza, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia.