El candidato presidencial peruano Napoleón Becerra murió este domingo en un accidente de tránsito mientras se dirigía a una actividad de campaña en el sur del país, a menos de un mes de las elecciones generales programadas para el 12 de abril.

El dirigente político, líder del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú), viajaba en un vehículo junto a integrantes de su comitiva cuando ocurrió el siniestro en una carretera de la región de Huancavelica, camino a la ciudad de Ayacucho. El automóvil se despistó y terminó fuera de la vía por causas que aún son investigadas por las autoridades.

Tras el accidente, el propio partido confirmó el fallecimiento del candidato y señaló que otras personas que lo acompañaban resultaron heridas, por lo que solicitaron asistencia médica urgente para los integrantes de la comitiva.

Becerra, nacido en Cajamarca, era administrador y había trabajado durante más de cuatro décadas en la Municipalidad de Lima. En 2023 fundó el Partido de los Trabajadores y Emprendedores y en 2026 se presentó por primera vez como candidato presidencial.

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Su candidatura formaba parte de una elección con una gran cantidad de aspirantes, más de treinta, en medio de un escenario político marcado por la inestabilidad institucional que atraviesa el país.

Tras conocerse la noticia, dirigentes políticos y autoridades electorales expresaron sus condolencias a la familia y a los militantes del partido. El fallecimiento del candidato abre interrogantes sobre el futuro de su espacio político a pocas semanas de los comicios.