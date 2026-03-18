El precio del petróleo continúa en alza y ya roza los 110 dólares por barril, en un contexto internacional marcado por la guerra en Medio Oriente, pese a que las bolsas globales muestran signos de recuperación en los últimos días.

La suba del crudo está directamente vinculada a la escalada del conflicto en la región, especialmente por el impacto sobre el suministro energético mundial y el rol clave del estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo global.

En este escenario, el mercado energético se mantiene bajo presión constante. Incluso en jornadas donde los principales índices bursátiles logran recuperarse, el petróleo continúa con tendencia alcista debido a la incertidumbre geopolítica y a posibles interrupciones en la producción y distribución.

El fenómeno no es aislado: en las últimas semanas, el barril llegó a superar los 109 dólares y analistas advierten que podría escalar aún más si el conflicto se intensifica o si se profundizan las restricciones al comercio marítimo.

La volatilidad también se traslada a los mercados financieros. Si bien algunas bolsas logran repuntar, el encarecimiento de la energía genera preocupación por su impacto en la inflación global, los costos de producción y el crecimiento económico.

Además, el aumento del petróleo repercute directamente en países importadores de energía, elevando costos logísticos, precios de combustibles y presión sobre las economías domésticas, en un contexto ya afectado por tensiones internacionales.

De esta manera, el avance del crudo hacia los 110 dólares se consolida como uno de los principales focos de incertidumbre global, con efectos que van desde los mercados financieros hasta el bolsillo de los consumidores.