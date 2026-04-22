En el marco de un encuentro internacional de líderes en Barcelona, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó un fuerte pronóstico sobre el futuro político de nuestro país. Durante la cumbre que buscó debatir estrategias frente al avance de las corrientes de derecha en el mundo, el mandatario colombiano no dudó en señalar quién liderará el próximo ciclo en Argentina: "Kicillof será seguramente presidente de la Argentina", sentenció.

La declaración tuvo lugar en un evento apadrinado por el jefe de Gobierno español, Pedro Sánchez, donde el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, fue una de las figuras centrales. Petro se mostró convencido de que la región atraviesa una etapa de transición y afirmó que Argentina "tomará su rumbo progresista" tras el actual mandato de Javier Milei.

Duras críticas al modelo actual

El mensaje de Petro no se limitó al vaticinio electoral. A través de sus redes sociales, el presidente de Colombia respondió a publicaciones que daban cuenta de encuestas favorables al gobernador bonaerense de cara al 2027. En ese contexto, aprovechó para cuestionar la situación social del país: "En Argentina, crecen las colas para recibir comida en restaurantes públicos", disparó el mandatario.

Para el líder colombiano, los avances de los sectores liberales en América Latina han sido perjudiciales. "Dicen que hay una avalancha de la derecha, en verdad, ganaron algunas elecciones, hicieron un desastre por profundizar el neoliberalismo, eliminar las conquistas sociales y llenaron de hambre sus países", compartió en un análisis sobre la situación regional que también involucra los procesos electorales que se avecinan en Brasil, Colombia y Perú.

Un cambio de ciclo en la mira

El gobernador bonaerense, por su parte, participó de las mesas de debate orientadas a frenar la denominada "ola global reaccionaria". El objetivo del cónclave en España fue sentar las bases para un "cambio de ciclo" que Petro ya da por sentado en suelo argentino.

Con la mirada puesta en 2027, estas declaraciones internacionales le dan un volumen distinto a la figura de Kicillof, posicionándolo como el referente principal de la oposición para la dirigencia progresista del continente. Mientras tanto, en el plano local, el debate sobre el rumbo económico y social sigue siendo el eje que divide aguas entre el Gobierno nacional y los mandatarios provinciales.