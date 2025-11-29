En el mercado argentino, el Peugeot 208 continúa siendo uno de los modelos más destacados dentro del segmento B, gracias a su combinación equilibrada de espacio interior, confort y una relación precio-producto que lo posiciona entre los favoritos de los compradores locales. Su diseño actual, junto con un nivel de equipamiento atractivo y una respuesta dinámica eficiente, lo convierten en una referencia sólida entre los autos compactos.

Por su parte, el Volkswagen Polo se presenta como un hatchback versátil y confiable, ideal para quienes buscan un cinco puertas con buen desempeño tanto en ciudad como en carretera. Su diseño vigente y una dotación funcional lo mantienen como una opción consistente dentro de la gama Volkswagen.

De acuerdo con los datos de Acara correspondientes a octubre de 2025, el Peugeot 208 alcanzó el tercer lugar en el ranking general de patentamientos, reafirmando su fuerte posicionamiento en el mercado local. Mientras tanto, el Polo registró un leve descenso en ese mes, ubicándose en el noveno puesto con 1.460 unidades patentadas, aunque sigue siendo uno de los hatchbacks más elegidos en el país.

El enfrentamiento entre el Peugeot 208 y el Volkswagen Polo Track MSI enfrenta a dos líderes del segmento B con propuestas mecánicas y de equipamiento orientadas a diferentes públicos.

El Polo Track MSI cuenta con un motor naftero 1.5 litros de cuatro cilindros que entrega 110 CV y 115 Nm de torque, acoplado a una caja manual de cinco velocidades. Su velocidad máxima oscila entre 170 y 175 km/h. En contraste, el Peugeot 208 incorpora un motor 1.5 de cuatro cilindros con una potencia levemente superior de 115 CV y una cilindrada de 1.587 cm³, que le permite alcanzar hasta 190 km/h, ofreciendo una dinámica más ágil.

En términos de capacidad, el Peugeot dispone de un baúl de 311 litros y un tanque de combustible de 47 litros, mientras que el Polo ofrece un espacio para equipaje de 300 litros y un depósito más grande, con 52 litros de capacidad.

Desde el punto de vista técnico, el Polo Track MSI presenta una suspensión delantera independiente tipo McPherson y un eje trasero con brazo longitudinal, junto con frenos de discos ventilados adelante y tambores atrás. El 208 utiliza un esquema similar, con neumáticos 185/65 R15 diseñados para maximizar el confort. Ambos vehículos tienen tracción delantera y caja manual de cinco marchas, aunque el Polo mantiene un planteamiento más sencillo y funcional, mientras que el Peugeot se destaca por una respuesta dinámica superior.

En cuanto a seguridad, el Polo Track MSI incluye un paquete completo para su categoría: airbags frontales y laterales, control de estabilidad, ABS con EBD, asistente de arranque en pendiente, anclajes ISOFIX, luces diurnas, faros halógenos y alertas de cinturones desabrochados. El Peugeot 208 cumple con los estándares básicos del segmento, ofreciendo ESP, ABS, airbags frontales y laterales, anclajes ISOFIX y alarma perimetral.

En el interior, la diferencia se nota especialmente en las versiones más accesibles: el Peugeot 208 ofrece un equipamiento básico, con pantalla monocromática de 5 pulgadas, dos parlantes, aire acondicionado manual y tapizados de tela. En cambio, el Polo presenta un nivel de dotación que, aunque no es lujoso, está en línea con su posicionamiento más funcional y austero.