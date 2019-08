Pichetto descartó formar parte del gabinete de Mauricio Macri

El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, el senador Miguel Ángel Pichetto, descartó modificaciones en el gabinete nacional, al tiempo que consideró que es una apreciación "errónea hablar de transición" presidencial teniendo en cuenta que las elecciones "son en octubre".

De esta forma se refirió a las versiones que circularon desde ayer por la tarde en algunos medios y en las redes sociales, respecto de la posibilidad del alejamiento del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

"No hay ningún tipo de cosa cierta en esa versión. Si bien son decisiones que le caben al presidente Mauricio Macri, no hubo ningún tipo de diálogo sobre ese tema. No hay ningún cambio por ahora en el Gobierno", aseguró Pichetto.