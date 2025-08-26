Si buscás una opción rápida, saludable y libre de gluten para disfrutar de una pizza, esta receta sin harina tradicional es ideal. Se prepara en sartén, no requiere horno y es perfecta para quienes son celíacos o prefieren evitar el trigo.

La base se compone de zanahoria rallada y harina de almendras, que en realidad son almendras molidas, combinadas con huevos y condimentos al gusto. Esta mezcla sencilla se cocina a fuego bajo y se dora por ambos lados antes de agregar los toppings.

La receta fue compartida por Natu César, creadora de contenido sobre alimentación saludable en TikTok, quien recomienda usar ingredientes frescos y adaptar los toppings según preferencias. En la versión original, se incluyen salsa de tomate, mozzarella, tomates y aceitunas, aunque se pueden sumar cebolla, jamón o morrones.

Ingredientes principales

1 zanahoria rallada

2 huevos

2 cucharadas de harina de almendras

Condimentos y sal a gusto

Toppings variados

Para preparar la base, se mezclan la zanahoria, los huevos y la harina de almendras, junto con la sal y especias deseadas. Es recomendable procesar la mezcla con una mini pimer o procesadora para obtener una textura homogénea.

Luego, se vierte en una sartén aceitada a fuego bajo. Una vez que la base esté dorada, se le da vuelta para cocinar el otro lado y se agregan los ingredientes elegidos para la cobertura. Así, en pocos minutos, se obtiene una pizza saludable y libre de gluten sin necesidad de horno.