Plan Nacional de Lectura: juntan firmas para que incorporen a la historieta

En diciembre de 2019 se anunció que el plan nacional de lectura sería nuevamente lanzado, este constaría de 180 lecturas para los 180 días de clase y se esperaba que alcanzara a 10 millones de chicos y adolescentes de primaria y secundaria de todo el país.

Durante el fin de semana comenzó su “gira” en la costa argentina acercando a los veraneantes la lectura de María Elena Walsh ya que el próximo 1 de febrero se celebrarán 90 años de su fecha de nacimiento y si bien este sería su comienzo todavía no se confirma el catálogo, ante esto el colectivo de historietistas y periodistas el noveno arte, comenzaron a juntar firmas para que dentro del plan se incluya a la historieta nacional. Quienes deseen sumar hacerlo aquí: https://bit.ly/36bsnRS

Para conocer si realmente la implementación tendría un impacto considerable, DIARIO HUARPE buscó y dialogó con historietistas locales

LA HISTORIA SE PUEDE REVIVIR EN LA HISTORIETA

Uno de los consultados fue Jorge Rodriguez, uno de los históricos en el oficio de la historieta a nivel local. Con la historieta de la vida de Sarmiento y la novela gráfica “El Regreso de los Patriotas”, ambas editadas por la editorial de la UNSJ, Rodriguez usa la historieta como una máquina del tiempo. A través del dibujo hiperrealista trae al presente a personajes de la historia, no solamente a próceres, sino que a soldados con sus uniformes, armas y movimientos. Apasionado por la historia, Rodriguez apunta que la inclusión de la historieta en el plan nacional facilitaría no solamente al hábito de la lectura sino que sería una amable puerta de entrada. Según destaca el hecho de que se combinen “lo escrito y lo gráfico” hacen que los conocimientos históricos y cotidianos de una región, departamento o localidad, sean más fáciles de entender pero sobre todo, de difundir.

NI UN GÉNERO MENOR, NI SOLO PARA CHICOS

Otro de los consultados fue Antonio Acevedo, el dibujante de una las adaptaciones del Mío Cid. Y bajo esta mirada Acevedo cree que implementar la historieta sería muy beneficioso ya que a partir de las adaptaciones que se realizan en formato comic, se podría ingresar después a las obras originales. También rescata el valor cultural que tiene el medio ya que bajo el nombre de “historieta” entendido como una historia “chiquita” durante mucho tiempo se lo ha catalogado como un arte menor y Acevedo contrapone esta idea y la refuta diciendo que es un medio con su propio lenguaje y que el hecho de “leer” una imagen junto al texto es el verdadero desafío que estimula más a los jóvenes lectores.

NEGAR LA HISTORIETA ES NEGAR LA HISTORIA ARGENTINA

Pablo Zambrano, autor de Netjer y parte de la adelantada Yarko Comics cree en que estaría bueno enseñar a leer historieta ya que no comulga con la idea de que sea algo fácil de leer para después pasar a la “literatura de verdad”. Además hace foco en que implementar la historieta a nivel nacional es acercar una parte de la historia argentina. “Negarle la historieta a los pibes es negarle una parte de la historia del país”, agrega. Por último reflexionó sobre la oportunidad que sería para visibilizar la industria ya que se produce mucho pero poco se conoce.

UN PROYECTO AMBICIOSO

Jesica Godoy es una de las exponentes del comic local, también formó parte de Yarko y se desempeña tanto como dibujante y guionista. Respecto al proyecto dijo: “Es un proyecto ambicioso. Lo positivo es que instruye a los jóvenes al contacto con libro objeto. Incorpora más la ficción y no solamente los libros clásicos que para muchos son una pastilla para dormir”. Eso sí, para Jésica faltaría complementar el libro objeto con una plataforma digital/ virtual. “De todos modos de implementarse el ambiente del comic es tan machista que no habrá mucho espacio para las mujeres, o eso me temo. Ojalá me equivoque”, aseguró.