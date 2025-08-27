El hombre, quien se dedicaba al cartoneo y tenía entre 60 y 65 años, fue identificado como el señor Alejandro Balmaceda, aunque la pertenencia e identidad del cráneo son parte del trabajo de investigación en curso. El fallecido habría sido despedazado por sus perros luego de morir.

La Policía acudió al lugar esta mañana del miércoles 27 de agosto de 2025, respondiendo a los llamados de los vecinos. Durante la inspección del inmueble, los agentes se asomaron y lograron identificar un cráneo por la medianera. Las autoridades confirmaron que las tareas investigativas están "recién iniciando" y que se abordarán "todas las hipótesis" posibles.

Publicidad

Una de las principales dificultades en la investigación radica en que la persona "no se hablaba con ninguno de los vecinos", lo que explica el extenso período de tiempo transcurrido sin ser visto y la consecuente tardanza en la alerta. Fue precisamente este prolongado aislamiento lo que llevó a los vecinos a llamar a las autoridades al notar su ausencia, según explicó el fiscal del caso, Francisco Micheltorena a DIARIO HUARPE.

Respecto a algunas declaraciones iniciales que trascendieron, sugiriendo que el cuerpo podría haber sido mordido una vez fallecido, las autoridades pidieron cautela. Se enfatizó la necesidad de "no sacar ni conjeturas ni conclusiones" y tener paciencia, esperando que la Fiscalía Delitos Especiales complete la investigación del hecho.