De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el pronóstico para la ciudad de San Juan indica un fin de semana con condiciones atmosféricas estables y una notable amplitud térmica, particularmente durante la jornada del domingo.

Para el sábado 25 de octubre, se prevé una jornada con nubosidad variable. Durante la mañana, el cielo se presentará mayormente nublado, con una probabilidad de precipitación muy baja, entre un 0% y 10%. La temperatura mínima será de 15°C. Hacia la tarde, las condiciones mejorarán a algo nublado, registrándose la temperatura máxima del día en 23°C. Por la noche, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura descenderá a 17°C. El viento será un factor relevante durante el día, con intensidades que irán de 23 a 31 km/h provenientes del sector sur por la mañana, rotando al sureste por la tarde y al suroeste por la noche. Se esperan ráfagas particularmente intensas en la mañana, que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Publicidad

El domingo 26 de octubre se presentará con un cielo predominantemente despejado. Durante la madrugada, estará algo nublado con una temperatura de 9°C. La mañana y la tarde se desarrollarán con cielo despejado, permitiendo un marcado ascenso de la temperatura, que alcanzará un máximo de 28°C en la tarde. Para la noche, se espera un cielo parcialmente nublado y una temperatura de 20°C. No se prevén lluvias para ningún momento del día. El viento será moderado, con velocidades entre 7 y 22 km/h, cambiando su dirección desde el noroeste en la madrugada, al norte por la mañana, al noreste en la tarde y al suroeste durante la noche. No se pronostican ráfagas significativas.