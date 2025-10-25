Inseguridad en barrio Conjunto V, Chimbas: vecinos roban a vecinos

El pasado 19 de octubre se produjo un robo domiciliario en el barrio Conjunto V del departamento de Chimbas, presuntamente ejecutado por residentes de la misma zona. Los hechos ocurrieron entre las 16:40 y 17:20 horas, momento en que los residentes se encontraban fuera de su vivienda.

Asi quedó la puerta forzada. FOTO: Gentileza

Según relató la víctima, antes de abandonar su domicilio observó a un vecino sentado en una esquina en compañía de otro residente del sector. Los sujetos habrían presenciado el momento en que los moradores retiraron las reposeras y se alejaron del lugar.

Publicidad

Los delincuentes forzaron la reja exterior de la vivienda, dañando la cerradura y el revoque circundante. Del interior sustrajeron un parlante, una bicicleta rodado 26, un par de zapatillas nuevas, una guitarra criolla y varios vehículos de juguete.

El hecho fue descubierto aproximadamente a las 20:00 horas, cuando una vecina alertó a los propietarios. Esto significa que la vivienda permaneció con la puerta violentada durante aproximadamente dos horas sin que otros residentes del barrio detectaran la situación, atribuida al horario de la siesta.

Publicidad

Mediante material audiovisual proporcionado por vecinos, se identificó a los presuntos responsables, lo que permitió realizar allanamientos en dos viviendas dos días después del hecho. Sin embargo, al no hallarse los objetos robados, no se procedió a la aprehensión de los sospechosos, quienes permanecen en libertad ante la falta de pruebas contundentes.